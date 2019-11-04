台股大漲逾百點 站上11,500關卡續創29年新高

2019-11-04 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



受到美國非農就業報告優於預期，加上美中高層級談判取得原則共識，那斯達克指數創下新高，蘋果股價持續衝高破歷史高位，激勵今（4）日台股由蘋概三王領軍上攻，開盤跳漲52.19點，盤中漲幅持續擴大，漲逾百點，指數續創29年新高，站上11,500關卡，最高來到11,529點。

上周五美股四大指數終場表現，道瓊指數上漲301.13點，或1.11%，收27,046.23點；標普 500指數上漲29.35點，或0.97%，收3,066.9 點；那斯達克指數上漲94.04點，或1.13%，收8,386.4點；費城半導體指數上漲38.71點，或2.34%，收1,689.93點。

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今日盤中台積電站上300元，鴻海、大立光持續有買單敲進，由電子股帶動台股站上11,500點邁進；另外，蘋概股中的建準、新至陞盤中亮燈漲停，可成、聯詠、興能高、譜瑞-KY、華通、祥碩、力成等漲幅超過3%。

另外，由於新台幣今日強勢升值，衝破30.4元關卡，再度點火資產股，國產在開盤不到半小時內隨即亮燈攻漲停，另外，泰豐、遠東新、國揚、台火亦有超過2%的漲幅。

從亞股表現來看，日股休市，其他普遍主要股市走揚，韓股、恆生指數盤中漲幅超過1%，另外，上証、深証指數漲幅也有0.5%。

展望本周行情，兆豐國際投顧指出，樂觀看待盤勢走向，只要指數在3日內不封閉今日的跳空缺口，顯示多方持續攻擊，反之，短線上須留意乖離過大造成的技術修正。

此波指數驚驚漲，在新台幣升值且美股創高格局之下，集中市場強於櫃買市場，櫃買市場距離去年高點還有一些空間，持續關注外資動向、10月營收、季報、法說會、周五的MSCI調整以及美股表現。