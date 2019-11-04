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美國經濟情勢仍穩健 法人建議投資配置宜攻守兼備

2019-11-04 10:53經濟日報 記者王皓正／即時報導

富蘭克林證券投顧表示，11月份持續聚焦貿易情勢發展，就美中貿易情勢，美中持續就第一階段貿易協議文本內容進行磋商，聚焦美中是否順利簽署第一階段貿易協議及其內容、預訂於12月生效的關稅措施是否被暫緩實施。

富蘭克林證券投顧表示，現階段經濟指標顯示美國經濟情勢仍較為穩健，但需留意全球增長放緩及貿易雜音可能影響企業展望進而對美國經濟造成壓力，所幸，目前穩健的就業市場支持消費支出成長，繼續推動美國經濟維持溫和增長。

考量美國國內外政治及貿易情勢等變數仍多，建議投資配置宜攻守兼備、逢回分批佈局，兼納擁有強大品牌優勢、能夠受惠於數年結構成長題材的優質成長股及具景氣防禦特性的公用事業類股。

美國經濟景氣

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