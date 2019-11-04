美國經濟情勢仍穩健 法人建議投資配置宜攻守兼備
2019-11-04 10:53
經濟日報 記者王皓正
／即時報導
富蘭克林證券投顧表示，11月份持續聚焦貿易情勢發展，就美中貿易情勢，美中持續就第一階段貿易協議文本內容進行磋商，聚焦美中是否順利簽署第一階段貿易協議及其內容、預訂於12月生效的關稅措施是否被暫緩實施。
富蘭克林證券投顧表示，現階段經濟指標顯示美國經濟情勢仍較為穩健，但需留意全球增長放緩及貿易雜音可能影響企業展望進而對美國經濟造成壓力，所幸，目前穩健的就業市場支持消費支出成長，繼續推動美國經濟維持溫和增長。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
考量美國國內外政治及貿易情勢等變數仍多，建議投資配置宜攻守兼備、逢回分批佈局，兼納擁有強大品牌優勢、能夠受惠於數年結構成長題材的優質成長股及具景氣防禦特性的公用事業類股。
留言