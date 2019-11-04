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基本面和資金面雙重挹注 法人：台股持續挑戰新高

2019-11-04 10:52經濟日報 記者王皓正／即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，有賴於美重量級科技股財報效應，加上美聯準會如預期降息及外資維持淨買超，在基本面和資金面等的雙重挹注下，台股持續蓄積挑戰新高實力，儘管短線上難免面臨高檔獲利調節壓力，但在重要指標股表態撐腰下，維持偏多格局。

針對近期盤勢，廖哲宏表示，近期盤勢出現漲多個股獲利了結壓力，資金明顯在Apple財報與iPhone供應鏈法說會樂觀展望下移往蘋概股供應鏈。整體而言，具題材利基的個股或族群，仍是市場資金相對青睞的標的。

廖哲宏表示，蘋果供應鏈扮有指數支撐要角，故儘管指數已在高檔，下檔亦有權值股支撐。然預期個股表現差異大，市場因資金寬鬆，今年漲多個股多半本益比亦在歷年的高原，短線上股價難免面臨獲利了結壓力。

在資金面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，美聯準會如預期降息一碼，市場預期12月應維持不再降息。大格局來看，資金持續維持寬鬆，台灣基本面亦在去美化，5G等需求推動下，於亞洲區域表現突出，有利吸引國際資金。特別在重要指標企業財報指引下，明年5G基地台與手機需求可望強勁成長，支撐半導體IC與相關供應鏈，費半指數可望維持強勁。

就近期盤面表現上，鍾安綾表示，指數位居高檔，類股輪動或資金換手或許導致個股短期呈現波動，投資人無須太過擔心。另外，隨著時序越接近2020，除了5G和去美化等主軸外，資金亦在尋覓明年其他亮點，像是2020 iPhone 5G換機潮、mini LED於背光模組的新設計等皆為明年具基本面與題材的族群，近期亦看到法人資金開始關注。

在技術面上，鍾安綾表示，指數強勢在五日線緩步向上為近期支撐。風險方面，庫存水位我們認為是未來兩季需要密切觀察的重點，今年因中美關稅的不確定性，供應鏈拉貨節奏混亂，零組件為提前備貨或是真實需求難以釐清，因此第三季和第四季財報呈現的庫存水位值得留意。

個股財報5G

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