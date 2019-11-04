基本面和資金面雙重挹注 法人：台股持續挑戰新高

2019-11-04 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／即時報導



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，有賴於美重量級科技股財報效應，加上美聯準會如預期降息及外資維持淨買超，在基本面和資金面等的雙重挹注下，台股持續蓄積挑戰新高實力，儘管短線上難免面臨高檔獲利調節壓力，但在重要指標股表態撐腰下，維持偏多格局。

針對近期盤勢，廖哲宏表示，近期盤勢出現漲多個股獲利了結壓力，資金明顯在Apple財報與iPhone供應鏈法說會樂觀展望下移往蘋概股供應鏈。整體而言，具題材利基的個股或族群，仍是市場資金相對青睞的標的。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

廖哲宏表示，蘋果供應鏈扮有指數支撐要角，故儘管指數已在高檔，下檔亦有權值股支撐。然預期個股表現差異大，市場因資金寬鬆，今年漲多個股多半本益比亦在歷年的高原，短線上股價難免面臨獲利了結壓力。

在資金面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，美聯準會如預期降息一碼，市場預期12月應維持不再降息。大格局來看，資金持續維持寬鬆，台灣基本面亦在去美化，5G等需求推動下，於亞洲區域表現突出，有利吸引國際資金。特別在重要指標企業財報指引下，明年5G基地台與手機需求可望強勁成長，支撐半導體IC與相關供應鏈，費半指數可望維持強勁。

就近期盤面表現上，鍾安綾表示，指數位居高檔，類股輪動或資金換手或許導致個股短期呈現波動，投資人無須太過擔心。另外，隨著時序越接近2020，除了5G和去美化等主軸外，資金亦在尋覓明年其他亮點，像是2020 iPhone 5G換機潮、mini LED於背光模組的新設計等皆為明年具基本面與題材的族群，近期亦看到法人資金開始關注。

在技術面上，鍾安綾表示，指數強勢在五日線緩步向上為近期支撐。風險方面，庫存水位我們認為是未來兩季需要密切觀察的重點，今年因中美關稅的不確定性，供應鏈拉貨節奏混亂，零組件為提前備貨或是真實需求難以釐清，因此第三季和第四季財報呈現的庫存水位值得留意。