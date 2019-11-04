消費旺季+外資匯入 法人：台股有機會持續墊高
2019-11-04 10:51
經濟日報 記者王皓正
／即時報導
富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，消費旺季來臨，加上外資持續匯入，台股基本面表現不差，仍為狹幅整理格局有機會持續墊高。
受到國外大廠如蘋果、臉書財報激勵，台灣相關企業展望樂觀，加上預期明年5G產業成長性可期，包括半導體、IC設計等股價表現亮眼。但因時序進入第四季，有不少個股股價已經反映明年預期表現，應特別留意漲多風險，宜分散布局。
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就資金面而言，林彥豪分析，全球低利率環境將持續一段時間，由於台股殖利率仍高達4.0%以上，相較於其他亞洲股市具吸引力，故高殖利率個股可望吸引回台資金持續注入。
另外，就10月而言，外資仍持續站在買方，單月三大法人買賣超合計新台幣1092.96億元，其中券商賣超168.14億元、投信買超13.27億元，外資則大幅加碼買超1247.79億元，推升權值股表現，也帶動大盤持續向上。
在產業上，富蘭克林華美投信表示，台股正處於高檔位置，策略面建議採選股不選市，可觀察10月營收公布與預期展望佳者，在電子股看好5G通訊設備、PCB印刷電路板、IC設計晶片等族群。
此外，非電子股則看好旺季來臨、基期較低的傳產類如塑化、內需消費、營建資類股，有補漲行情機會，也建議不妨逢低加碼台股基金，或以定期定額方式長期投資。
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