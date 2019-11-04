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外資連15買 鴻海法說會前股價衝半年高

2019-11-04 09:51經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

蘋果上周五 股價再創高，激勵蘋概三王的表現，鴻海(2317)今(4)日以86.1元開高，一度拉升至87.2元，創下5月初以來的波段新高；統計外資已連續買超15個交易日，法說會預計在下周召開，市場關注第3季財報，未來展望、美國設廠進度等議題。

鴻海9月及第3季合併營收雙創歷史同期新高，美系外資表示，iPhone11系列銷售優，加上旗下富智康第3季轉盈，重申鴻海加碼評等，目標價100元，看好鴻海是亞洲下游硬體產業首選個股。

鴻海9月營收5,877.9億元，續創歷史同期新高，月增47%，年增0.49%；合計第3季營收1兆3,845億元，同創同期新高；累計今年前9月營收3兆6,014.9億元，年增3.3%。

隨著iPhone 11熱賣，加上歐美聖誕銷售旺季的挹注，法人預估鴻海旺季效應可望延續到11月，看好鴻海全年營運高峰可望落在第4季；外資上周五買超鴻海47,987張，已連續15天買超鴻海，合計買超28萬5,178張。

鴻海法說會預計10月13日召開，是今年度第二場法說，董事長劉揚偉將親自主持，法人關注第3季財報、第4季展望、明年景氣看法、8K+5G的布局、美國投資進度等議題；股價今日持續創波段高，早盤以86.1元開高，一度拉升至87.2元，盤中漲幅2.35%。

鴻海科技集團董事長劉揚偉。 圖／鴻海提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉。 圖／鴻海提供
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