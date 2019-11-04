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再戰11400關卡 台股開盤跳漲52.19點

2019-11-04 09:25經濟日報 記者高瑜君／台北即時報導

美股受到非農就業報告優於預期，加上美中高層級談判取得原則共識，那斯達克指數創下新高，蘋果股價持續衝高破歷史高位，激勵今（4）日蘋概三王領軍上攻，台股開盤跳漲52.19點，開在11,451.72點。展望本周行情，法人正向看待，關注營收、季報、法說會以及周五的MSCI調整。

上周五美股四大指數終場表現，道瓊指數上漲301.13點，或1.11%，收27,046.23點；標普 500指數上漲29.35點，或0.97%，收3,066.9 點；那斯達克指數上漲94.04點，或1.13%，收8,386.4點；費城半導體指數上漲38.71點，或2.34%，收1,689.93點。

展望本周行情，關注重點之一在10月營收，股王大立光慣例5日公布上月業績，視為觀察蘋果供應鏈先行指標；另一重點在上市櫃公司將陸續公布第3季財報，關注業績績優生以及趨勢成長股。此外，本周有新一波法說會將進行，包含：光寶科、聯亞、環球晶、原相、和碩、南茂、TPK-KY、致新、遠傳、台灣大、中裕、台新金、中租-KY等。

台股開盤跳漲52.19點，開在11,451.72點。聯合報系資料照
台股開盤跳漲52.19點，開在11,451.72點。聯合報系資料照
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蘋果供應鏈法說會

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