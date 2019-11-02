張忠謀：台積電是地緣策略家必爭之地將以三大信念面對

2019-11-02 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／台北即時報導



台積電（2330）創辦人張忠謀今日在台積電運動會致詞時表示，他去年退休以來，大約經過一年半的時間，這期間，台積電創造了相當成功的一年半，在目前全世界局勢大幅變化之下，台積電將成為地緣策略家的必爭之地，他期許未來，台積電需持續公司向來的三大信念，技術領先、製造優越及客戶信任，去面對全球情勢的變化。

張忠謀說，去年第二季退休之後，他參加相當多場的歡送會，但在去年運動會時，他選擇不參加，當時他就對董事長劉德音說，「若台積電能持續成長，明年台積電運動會，我一定參加，所以，今年我回來了。」張忠謀以行動肯定退休之後台積電的各項營運表現。

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張忠謀並指出，去年是台積電相當成功的一年，在這期間也有許多困難，也有些不太令人滿意的地方，但整體而言，「在我退休以來的一年半，台積電擁有一個相當成功的一年半」。

張忠謀並表示，台積電一直是全球科技產業非常重要的全球性公司，尤其在目前全球變得比以往更不平靜，台積電變成地緣策略家的必爭之地。他說，以前打仗時，都有重要的地方，常被形容是兵家必爭之地，現在全球雖然沒有重大的戰事，但現在全球局勢是亂的，是有競爭的，而已是戰略上的競爭，所以台積電變成是地緣策略者的必爭之地。

對於如何面對成為地緣策略者的必爭之地，張忠謀說，台積電要堅持自己的崗位，並強調持續以三大信念為首，包括技術領先、製造優勢及客戶信任，他認為，口要堅持這三大信念及價值，台積電就可以有最好的保護並面對全球局勢的變化。