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台積電劉德音：明年是大大成長一年今每人發1.2萬紅包

2019-11-02 10:31經濟日報 記者張瑞益／台北即時報導

台積電（2330）今天舉行運動會，董事長劉德音表示，今年對全球半導體是逆風的一年，估計全球的半導體產值將比去年衰退約12%，但是，台積電今年營收仍將較去年小幅成長，對於2020年，我們已經準備好，2020年對台積電來說，將是大大成長的一年。劉德音說，每位員工將發放1.2萬元紅包。

劉德音指出，過去的一年，台積電面對許多挑戰，有從產業景氣來的，有從供應商的瑕疵而來的，有從競爭者的突襲而來的，有從國際地緣政治而來的，但是台積電還是走過來了。

劉德音說，台積電最新的N5製程，即將準備就緒，過去一年多，在新竹的晶圓12廠和台南的晶圓18廠，投注大量時間和心力，客戶反應十分滿意，明年台積電的N5將會接續N7的腳步，創造又一個世界最先進半導體技術的里程碑，再一次提供世界一個最新先進的技術，同步推各樣最先進的產品。

劉德音表示，台積電下一個世代的N3製程技術，目前也依照計畫，順利開發中。在特殊製程方面，過去一年中，無論是RF技術、在CIS技術在3DIC或先進封裝技術，或在PMIC、MCU的技術，都有長足進步。

台中的晶圓15廠，台積電的N7也進行了近二年，獨步全球的Ramp-up和大量生產，在N7的學習曲線上，已經產出超過100萬片的12吋晶圓，首次以極紫外光應用的N7+製程技術，今年6月開始大量生產，有很好的良率表現。

劉德音說，2019年是全球半導體產業遭遇逆風的一年，全球半導體預估衰退12%，半導體除記憶體之外，也預計衰退3%，台積電確定2019年的營收，仍將較去年小幅成長，雖然不夠多，但也是逆勢成長，我們的成績，算是突出的。

劉德音表示，對於2020年，我們已經做好準備，也已經大幅投資產能的布建，展望2020年，將會是大大成長的一年。

劉德音說，台積電今年5月底以前到職，約3.9萬員工，和去年一樣，每人均發放1.2萬元紅包。

台積電半導體晶圓
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