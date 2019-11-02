股海指南針／汽車零組件生技股 可長抱

2019-11-02 01:19 經濟日報 林成蔭



「資金滾燙」的趨勢仍在持續中，美國聯準會（Fed）宣布今年第三次降息，將基準利率下調1碼到1.5%至1.75%區間，這種結果合乎市場預期，不過，將這次的聲明和上一次比較，可以發現刪去了「採取適當措施」的詞語，合理推估，12月再次降息的可能性已不太高，由於貨幣政策對實體經濟影響需要時間發酵，未來Fed要觀察再做決策並不意外。

今年以來，Fed的利率決策轉為寬鬆，類似1995、1998年的「預防性降息」，當時金融市場反應正向，這次也是如此反應，金融市場正向以對，接下來要看經濟數據的發展，資金瘋狗浪是否能將「景氣微溫」轉變為「景氣活絡」，果真如此，行情還可持續下去，如果景氣仍是疲軟無力，即使Fed可能再降息，但資金行情將迅速退燒，這是必須謹慎應對的風險。

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美中貿易談判的第一階段協議何時簽署是近期焦點，原定在APEC峰會舉行「川習會」並簽署第一階段美中貿易協議，由於主辦國智利政局動盪因素被迫取消，現在美中雙方必須再尋找新的簽約地點和形式，雖然這並非是美中雙方問題，影響有限，但橫生枝節使得股市投資者卻步不前，股市休息一下，未必是壞事。

台灣的景氣處於「雖不滿意，但可以接受」的階段。首先，行政院主計總處概估第3季經濟成長率年增2.91%，是近五季來新高，貿易戰讓部分台商將產能遷回台灣，國內投資優於預期，全年經濟成長率有機會上修至2.53%，更重要的是，台商在海外生產比重有下降，而國內生產比重上升且產能提升，這樣的情況應可以持續下去。

不過，9月景氣燈號仍是黃藍燈，沒有惡化，也未明顯好轉，綜合判斷分數為19分，較8月減少1分，特別提醒的是，雖然景氣領先指標呈現連續九個月上升，累計增幅不大，燈號也還未能回到綠燈，代表好轉的基礎不夠堅固，仍必須謹慎觀察。

金融市場受惠於資金湧入走勢突出，美國S&P 500指數和費城半導體指數陸續創下歷史新高，台灣加權指數也創下29年來的高點，從台灣加權報酬指數看，台股已經是歷史高峰，如有回檔，位於11,171點附近的月線應是支撐，下方還有形成多頭排列的季線、半年線、年線密集守護。

投資採取「多頭但避險」的策略，高持股水位因應震盪趨堅的牛市，搭配避險工具以增加下跌時的緩衝。

電子股仍是主角，蘋概股在大立光、台積電強攻後，輪到鴻海家族補漲，蘋果新公布的財報優於預期，雖然iPhone業務較年減9%，但認為年底的購物潮可以期待，令人眼睛一亮的是服務部門與穿戴式設備部門，尤其是Apple Watch和AirPods相關族群是未來的成長動力，相關供應鏈如新日興從AirPods 2、Air Pods Pro是充電盒軸承供應商，未來具成長性。

傳產股中，運動休閒長多不變，另外，新台幣已經由貶轉升，較人民幣和韓元強勢，除外資匯入投資外，根據經濟部統計，台商回台的部分，累計投資金額已達6,236億元，預計今年底前目標落實2,000億至2,100億元。

由於此一現象將持續數年，廠房、商辦首先受惠，加上低利環境，資產營建相關底部逐漸墊高，如生技醫療、汽車零組件等基期不高，可考慮長線布局。

（作者是資深證券分析師）