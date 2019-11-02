15檔資金力拱 強中強

2019-11-02 01:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／綜合報導



內外資瘋台股，台股昨（1）日收盤再度躍上29年新高，集團股波段領攻確立，加上年底將至，法人作帳、大選題材護航大型龍頭股，篩選鴻海、精材等15檔利多加持集團概念股，股價可望強者恆強。

在外資連15買推升下，鴻海昨日領漲鴻家軍，帶動台股由黑翻紅一路走升，加上台積電、聯電等集團股接力開攻躍為買盤加碼重心，大盤指數收盤上衝11,399點的29年最高。

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新光投信董事長劉坤錫指出，集團股目前握有三利多，一是展望受美中貿易關係改善提振，二是集團股年底向來湧現做多買盤，三是政策偏多有利大型股，因而有望擔綱11月行情主軸。

華南永昌投顧董事長儲祥生認為，次族群的5G、去美化概念股漲多之後，原本股價較落後的集團股開始出頭，且外資帶頭買，趨勢重要性不言可喻。

以近期法人搶進、股價強勢漲贏大盤、隸屬於各大集團股，挑出鴻海及鴻家軍的GIS、訊芯、京鼎，台積電旗下精材，聯電和聯家軍聯詠、欣興，光寶集團的光寶科，和碩集團的和碩等共15檔領漲指標股出列。

外資美銀證券繼先前翻多鴻海，最新發布大中華伺服器產業報告，看好亞馬遜資本支出衝高，鴻海和旗下工業富聯進一步受惠，給出的目標價相對兩檔個股收盤表現，潛在漲幅均一成以上。

大和資本指出，國際熱錢進駐蘋概股，看好鴻海外，也會關注iPhone第二大代工廠和碩；由於和碩第3季營收達到3,550億元，十足展現新款iPhone熱銷度，在明年第1季、下半年iPhone持續推出，和碩成長性受期待。