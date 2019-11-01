外資湧入 台股表現可望創10年來最佳
2019-11-01 23:42
聯合報 編譯黃淑玲
、記者趙于萱
、蕭君暉
／綜合報導
彭博資訊報導，台灣股市上萬點成為常態，只要外資持續湧入，今年台股的全年表現將是十年來最佳，躋身表現最強亞股之林。
鴻海子公司富智康預估第三季虧損大減，消息激勵鴻海股價昨天大漲四點二元、漲幅百分之五點二，交易量爆出近半年最大量十二點三萬張。鴻海股價走高也推升台股指數，昨天終場上漲四十點，收在一萬一三九九點，成交值一三三二億餘元。
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彭博指出，美中貿易緊張暫時緩和，使風險偏好回穩的外資前進台股，台股在十月上漲百分之四點九，為二○一二年以來單月表現最強，今年以來累計漲約百分之十七，可望是二○○九年以來最大漲幅。台幣匯率今年也一度強勢升值到二○一八年中期以來的最高點。
彭博表示，蘋果公司對台股的影響力愈來愈大，蘋果本季營收展望強勁，也將照亮台灣經濟與台股，但台股後勢是否能繼續上攻，要視美中貿易談判的結果而定。
由於富智康最新公告獲利預警，預期前三季虧損將下滑到○點六五億美元，較去年同期收斂近九成，摩根大通指出，富智康收購Nokia手機部門，大力整頓並展現良好成本管控能力是淨損大減主因，而此進展比市場預期快上許多。
鴻海規畫十三日舉辦法說會，屆時鴻海創辦人郭台銘動向、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5Ｇ進展等，將成為法人關注焦點。
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