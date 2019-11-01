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外資連15買 本周買超逾萬張16檔個股出列

2019-11-01 18:13經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今(1)日企圖衝關11,400點，終場收11,399.53點，再刷新逾29年波段新高，三大法人買超99.12億元，其中外資買超87.87億元，連續15天買超，平了2016年7月7~28日的紀錄，合計買超1,224.3億元；本周買超個股中，以鴻海(2317)73,591張居冠，買超逾萬張公司則有16家，以權值股、龍頭股、金融股居多。

台股今日開高震盪，以11,373.7點開出，權王台積電震盪，盤中一度翻黑尾盤翻紅作收，鴻海則是開高走高衝上5個多月波段高，推升指數收在今日的最高點，終場以11,399.53點作收，上漲40.82點，成交量1,332.48億元，周線連三紅，周指數上漲103.41點，漲幅0.92%；三大法人買超99.12億元，其中外資買超87.87億元，投信賣超2.98億元，自營商買超（合計）14.23億元。

外資是本波台股上攻的主要動能，統計從10月14日以來，已連續15天買超台股，是繼2016年7月7~28日連買之後，再度出現連續買超台股15天的紀錄，合計買超1,224.3億元，2016年的15買金額為1,653.3億元。

統計外資本周買超個股中，買超逾萬張的個股依序是鴻海、台積電、聯電、中信金、開發金、日月光投控、台郡、中鋼、燿華、廣達、和碩、玉山金、臺企銀、聯發科、南亞等16家公司。

鴻海是今日的焦點股，股價收在今日最高的84.8元，上漲4.2元，漲幅5.21%，成交量爆出12萬3,142張，外資今日買超47,987張，已連續15天買超鴻海，合計買超28萬5,178張；鴻海股價走揚，10月以來市值增加1,691.28億元，增達1兆1,755億元。

台積電日前盤中曾衝上301.5元的歷史天價，今日開高震盪，盤中一度翻黑，終場則是收在299元，上漲0.5元，漲幅0.16%，外資今日買超台積電6,384張，已是連續買超11個交易日；創辦人張忠謀明日將出席台積電運動會，引來外界關注。

台積電股價由去年張忠謀退休時的229元，今日收在299元，股價及市值都成長超過3成，市值由5.93兆元增至7.75兆元，市值增加1.81兆元，雙首手接班後的表現超出預期，再創台積電奇蹟。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵指出，台股多頭看法不變，但考量國際政經雜音仍未消除，市場易受消息面影響造成波動，投資操作上建議著重選股，可布局趨勢明確的5G、IC設計、散熱等族群，另外，逢低也可適度配置低基期傳產股。

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台積電台股
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