期交所那斯達克100期貨 獲美國CFTC核發交易許可

2019-11-01 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



台灣期貨交易所（期交所）10月30日獲得美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發那斯達克100期貨交易許可（Commission Certification），自此符合資格的美國人得直接交易該指數期貨契約。

期交所於10月1日推出那斯達克100期貨，為美國境外首家掛牌那斯達克100期貨的交易所，上市一個月成功獲投資人關注，日均交易量達1,500口。

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期交所那斯達克100期貨採新台幣計價，便利投資人在無需承擔匯率風險之情況下，參與美國市場，本次取得CFTC核發之交易許可後，可望進一步吸引更多外資參與交易，提升市場流動性與國際知名度。