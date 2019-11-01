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台股價漲量縮 後市高檔震盪機率大

2019-11-01 16:05經濟日報 記者周克威／即時報導

市場資金維持充沛，資金持續流入亞洲。報系資料照
市場資金維持充沛，資金持續流入亞洲。報系資料照
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經濟數據表現不佳、且美中協議不確定性拉升，導致美股震盪拉回，但近期美股與亞股表現脫鉤，因此，今（1）日亞股並未受到美股下跌影響，多呈現平盤附近震盪整理，台股也呈現狹幅震盪，終場加權指數上漲40點，收11,399點，成交量能1,332億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國聯準會如市場預期第三度持續降息，蘋果財報也優於預期，但美股持續高檔整理，並未因利多持續創高，主要因股市位階已高，市場持續等待美中貿易協商能出現具體協議，在達成共識前仍有不確定因素，導致利多不漲，並且美中關稅仍未有任何退讓，導致近期經濟數據偏向弱勢，因此未見更大利多前恐維持高檔震盪整理格局。

而美股轉為整理後，台股向上動能也逐步衰減，但聯準會維持寬鬆，因此，市場資金維持充沛，資金持續流入亞洲，亞幣因此維持強勢，而其中又以新台幣最為強勢，顯示資金流入台股比重相對較高，導致外資在台股持續偏多操作，短線指數雖漲多後追價意願降低而轉為整理，但台幣未由升轉貶前，外資偏多格局不變，指數即使震盪拉回空間也有限，並且整理後仍有持續創高的機會。

美股台股美國聯準會
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