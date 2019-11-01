台股價漲量縮 後市高檔震盪機率大
2019-11-01 16:05
經濟日報 記者周克威
／即時報導
經濟數據表現不佳、且美中協議不確定性拉升，導致美股震盪拉回，但近期美股與亞股表現脫鉤，因此，今（1）日亞股並未受到美股下跌影響，多呈現平盤附近震盪整理，台股也呈現狹幅震盪，終場加權指數上漲40點，收11,399點，成交量能1,332億元。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國聯準會如市場預期第三度持續降息，蘋果財報也優於預期，但美股持續高檔整理，並未因利多持續創高，主要因股市位階已高，市場持續等待美中貿易協商能出現具體協議，在達成共識前仍有不確定因素，導致利多不漲，並且美中關稅仍未有任何退讓，導致近期經濟數據偏向弱勢，因此未見更大利多前恐維持高檔震盪整理格局。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
而美股轉為整理後，台股向上動能也逐步衰減，但聯準會維持寬鬆，因此，市場資金維持充沛，資金持續流入亞洲，亞幣因此維持強勢，而其中又以新台幣最為強勢，顯示資金流入台股比重相對較高，導致外資在台股持續偏多操作，短線指數雖漲多後追價意願降低而轉為整理，但台幣未由升轉貶前，外資偏多格局不變，指數即使震盪拉回空間也有限，並且整理後仍有持續創高的機會。
留言