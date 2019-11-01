台嘉碩與村田達成部分產品線授權協議 股價攻上漲停

2019-11-01 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



台嘉碩（3221）今（1）日公布，與村田製作所（Murata）達成部分產品線授權協議，村田將引介使用濾波器產品客戶給台嘉碩，有助台嘉碩的毛利率提升，同時也可銷售更多元化的產品給這些客戶，助攻營收成長。

在此利多題材帶動，台嘉碩今天亮燈漲停，終場收在漲停價23.65元。台嘉碩表示，依據這項協議，台嘉碩被授予銷售權，將銷售產品給使用這類村田SAW濾波器產品的客戶，主要是用於非手機應用領域的打線型 SAW濾波器產品，而這類產品線原來即由台嘉碩代工製造，村田將會引介使用上述產品線的客戶給台嘉碩。展望未來，雙方將共同展開相關準備工作，以持續不斷提供客戶無縫接軌且品質可靠的產品服務。

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台嘉碩主要產品包括表面聲波元件（SAW）以及石英／振盪器製造及銷售，並以其垂直整合元件製造商（IDM）商業模型和技術開發能力，為無線和射頻產業提供頻率元件，目前SAW產品占比約55%。