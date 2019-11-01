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研華Q3每股賺3.06元 再創歷史單季新高

2019-11-01 15:41經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

全球智能系統領導廠商研華公司（2395）今（1）日舉行董事會，公佈2019年第3季合併財務報表，合併營收約為新台幣143.82億元，較2018年同期增加16%，營業毛利為56.97億元（毛利率39.6%），合併稅後淨利為21.4億元 （年成長25%），第3季每股稅後盈餘（EPS）為3.06元。

研華表示，累計至今年第3季營收，以美元為基準來看，由於自2月起計入ATJ（Advantech Technologies Japan）之營收貢獻，應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）營收成長67%YoY，最為突出。其次則為網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group, NCG），營收成長18% YoY。嵌入式運算核心事業群（Embedded-IoT, EIoT）則成長8% YoY，符合公司預期。

智能服務事業群（Service-IoT Group，SIoT）營收成長2% YoY，雖低於公司預期，但第3季之後動能稍有恢復，表現優於第2季。工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group，IIoT）由於受惠於中國市場基礎建設於第3季開始加溫，累計至第3季營收衰退縮減到2% YoY。

若以區域而言，北亞市場（日韓）受惠於ATJ自2月起併入日本營收影響，YT3Q19營收成長78%% YoY；其次則為新興市場，整體成長21% YoY。

北美市場表現始終穩健，YT3Q19營收成長16% YoY，符合公司預期。受歐元貶值與需求趨弱影響，歐洲市場YT3Q19營收持平。中國地區營收在進入第3季之後有增溫現象，因此衰退縮減到年減2%。

營收研華
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