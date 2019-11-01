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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

台股11月恐大幅震盪 黃文清：聚焦低基期落後補漲族群

2019-11-01 15:33經濟日報 記者王皓正／即時報導

台新投顧副總黃文清表示，時序邁入11月後，台股行情恐大幅震盪，主要是目前季線乖離率已超過5%，加上美降息告一段落，美中簽署貿易協定後有可能利多出盡等，在看好類股上，投資人可留意低基期的落後補漲股，如低價蘋概、IC設計、工具機、航太與塑化等。

台股降息航太
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