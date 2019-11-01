美系外資二大理由喊買鴻海 目標價上看百元
2019-11-01 14:21
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
鴻海（2317）9月及第3季合併營收雙創歷史同期新高，美系外資表示，iPhone 11系列銷售優，加上旗下富智康第3季轉盈，重申鴻海加碼評等，目標價100元，看好鴻海是亞洲下游硬體產業首選個股；鴻海今（1）日開高走高，收在84.8元，上漲4.2元，漲幅5.21%，成交量爆出12萬3,142張；在股價走揚下，鴻海10月以來，市值增加1,691.28億元。
美系外資最新報告指出，富智康今年前9月淨損6,500萬美元，較今年上半年淨損8,400萬美元少，顯示出第3季已由虧轉盈，獲利的速度比市場預期來的快，轉盈的關鍵包括重整Nokia智慧手機事業、改善產品組合、營業費用降低、匯損減少、智慧手機新品發表等，預期可望自第3季起維持獲利。
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鴻海9月營收5,877.9億元，續創歷史同期新高，月增47%，年增0.49%；合計第3季營收1兆3,845億元，同創同期新高；累計今年前九個月營收3兆6,014.9億元，年增3.3%。
蘋果iPhone 11系列開賣，市場傳出追單好消息，法人看好蘋果供應鏈可望進一步受惠；隨著iPhone 11熱賣，加上歐美聖誕銷售旺季的挹注，法人預估鴻海旺季效應可望延續到11月，看好鴻海全年營運高峰可望落在第4季。
鴻海連14個交易日獲外資買超，合計10月買超23萬1,865張，今日股價開高走高，早盤以81.4元開高，隨著買單進場拉升股價收在今日最高的84.8元，市值增達1兆1,755億元，股價創下五個多月來的波段高點，統計從10月來股價走高，市值增加1,691.28億元。
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