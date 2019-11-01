鴻海衝高領軍 台股尾盤翻紅上漲40點收11,399
2019-11-01 13:52
經濟日報 記者葉子菁
／即時報導
受到美國總統川普彈劾調查程序通過、美中協議不確定性干擾，美股收跌，亞洲股市今（1）日走勢漲跌互見，其中台股以小漲開出後，早盤台積電（2330）呈現休息態勢下，買盤並多呈現觀望下，指數多在平盤上下震盪，午盤過後，受惠鴻海漲幅擴大，台積電尾盤奮力撐紅下，指數翻紅走高，終場收在今日最高11,399.53點，上漲40.82點、漲幅0.36%，成交量1,332.48億元，周線連三紅。
儘管財報業績亮眼激勵，蘋果（Apple）與臉書股價表現強勢，不過受到彭博報導指出，中國官員對美中達成全面協議存疑，加上美國眾議院宣布通過川普彈劾調查程序，相關負面消息促使市場賣壓出籠，使得美股呈現開高走低，終場四大指數全數收跌。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
亞洲主要股市今日表現漲跌互見，陸、韓、港股開低後翻紅走高，台股開高後多在平盤上下震盪，日股則開低走低，表現最為弱勢。
觀察今日盤中台灣50成分股表現多漲跌互見，電子族群方面，台積電、大立光開高後小幅走跌，鴻海則開高走高近3.5%，聯發科開高走跌逾0.7%，聯電則有逾3%的漲幅，廣達、華碩、可成、和碩等也皆走揚逾1%以上。
金融族群方面，第一金、華南金、開發金、永豐金、新光金呈現紅盤格局；傳產族群部分，以寶成走揚近2%，亞泥、正新同步為紅盤格局。
其餘盤面上焦點股部分，生醫族群持續獲得資金流入，包括益安一舉亮燈漲停，高端疫苗走揚逾7%，康友-KY、智擎、寶齡富錦、美時等也同步走揚。
遊戲族群今日也表現強勁，包括歐買尬走揚逾5.8%，網龍走揚逾4.7%，傳奇、鈊象走揚逾3%，宇峻也有逾2%的漲幅等。
法人指出，台股短線雖受獲利賣壓調節影響，指數多有拉回震盪，但仍多堅守5日線之上；在聯準會及全球央行持續釋出寬鬆訊號，資金行情延續，美股財報表現良好，台股技術面維持多頭格局，短線可望維持震盪墊高格局，惟須留意美中貿易協商進展等。
留言