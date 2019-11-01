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三大因素助攻鴻海股價衝上五個月新高 鴻家軍同慶

2019-11-01 12:36經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

iPhone 11熱賣，加上歐美聖誕銷售旺季的挹注，法人預估鴻海旺季效應可望延續...
iPhone 11熱賣，加上歐美聖誕銷售旺季的挹注，法人預估鴻海旺季效應可望延續到11月。 歐新社
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鴻海（2317）連14個交易日獲外資買超，合計10月買超23萬1,865張，推升股價上漲，受惠於iPhone 11拉貨強，旗下FII工業富聯第3季營運傳佳績，今（1）日以81.4元開高，一度拉升至83.7元，寫下今年5月以來的波段新高價，鴻家軍包括京鼎、GIS-KY、鴻準等股也是上漲攻勢。

鴻海9月營收5,877.9億元，續創歷史同期新高，月增47%，年增0.49%；合計第3季營收1兆3,845億元，同創同期新高；累計今年前九個月營收3兆6,014.9億元，年增3.3%；蘋果iPhone 11系列開賣，市場傳出追單好消息，法人看好蘋果供應鏈可望進一步受惠。

在iPhone 11熱賣，加上歐美聖誕銷售旺季的挹注，法人預估鴻海旺季效應可望延續到11月，看好鴻海全年營運高峰可望落在第4季；繼美系外資一口氣將鴻海評等從落後大盤上調為買進，目標價從70元調升至94元後，另一家外資目標價上看100元。

鴻海股價在外資買超下往上揚升，10月漲幅逾1成，今日以81.4元開高，一度拉升至83.7元，寫下5月中以來的波段高價，盤中漲幅3.59%，集團股也是上漲表現居多，京鼎開平走高，盤中漲幅2.83%，GIS-KY也是開平走高，盤中漲幅2.18%，鴻海開低後翻紅，盤中漲幅2.76%。

鴻海外資iPhone 11蘋果供應鏈
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