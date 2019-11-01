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貿易戰衝擊 東明-KY獲利承壓

2019-11-01 12:30經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

受美中貿易戰衝擊，東明-KY（5538）今年獲利承壓。不鏽鋼扣件廠東明-KY表示，美國向中國大陸鋼鐵業開鍘，今年銷往美國數量縮減一成；今年營運重心擺在大陸內銷市場；公司表示，今年市場保持成長，銷量有成長，但有低價競爭壓力，恐拖累毛利率、獲利表現。

東明-KY為大陸不鏽鋼緊固件（螺絲、螺帽等）製造及通路商，以內銷大陸為主，營收占比超過七成。

東明-KY觀察，受到美中貿易戰的影響，今年買氣不如往年，機械業、汽車業採購均變得保守。此外，大陸扣件產品銷往美國受阻，過去月均出貨量1,500萬公噸，現在卻只有1,100~1,200公噸。

為了穩固美國市場，東明-KY今年來加強通路採購，改向馬來西亞、泰國等地通路採購，再銷往美國。不過，東明-KY坦言，營收雖維持往年水準，但由於銷量下滑，只剩下通路銷售，獲利面臨承壓。

東明-KY今年前三季累計營收為65.44億元，年減0.75%。上半年毛利率12.02%，比去年同期差，公司稱大陸內銷產品單價下滑，是原因之一。

東明-KY指出，因應貿易戰對出口的衝擊，大陸政府強化內需，帶動內需成長，今年銷售量仍有微幅成長，長期下來「短空長多」。

然而，就供給面來看，大陸同業因出口減少，削價衝刺內銷，為穩市佔率，有不得不跟進的壓力。在產品單價下滑的情況下，毛利率、獲利勢必受到拖累。

內銷貿易戰毛利率
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