富智康表現優於預期 美系外資喊進鴻海
鴻海集團（2317）近期轉投資陸續傳出好消息，旗下在中國大陸A股上市的工業富聯（FII）第3季才繳出好成績，另一在港掛牌的富智康（FIH）虧損也明顯縮小，美系外資看好FIH單季有望轉虧為盈，挹注母公司鴻海業績，重申給予鴻海「加碼」評等，目標價維持100元，激勵今（1）日鴻海盤中勁揚逾3.5%。
富智康公布獲利預警，預估2019年前三季合併營收約104.3億美元（約新台幣3179.6億元）、年增4％，稅後虧損約0.65億美元（約新台幣19.8億元），較去年同期虧損5.75億美元（約新台幣175.3億元）大減達88.7％。
富智康預期，今年營運仍將持續虧損，但虧損幅度將有望較去年爆虧8.57億美元（約新台幣261.3億元）大幅減少；對此，美系外資出示最新報告，認為富智康第3季有望轉虧為盈，給予鴻海「加碼」評等，目標價維持100元。
美系外資指出，富智康第3季有機會轉虧為盈，主要因為Nokia智慧手機業務縮減規模，嚴格控制營運支出及外匯損失減少。隨著富智康復甦優於預期，將帶動母公司鴻海下半年利潤提升。
美系外資表示，由於蘋果iPhone表現優於預期，鴻海的股價在未來六個月將有積極表現。此外，鑑於鴻海全球生產的靈活性，相信公司應該不會受到貿易戰影響。
看好iPhone 11銷售動能，挹注鴻海下半年財報，外資自10月14日起連續加碼14天，張數高達23.7萬張，在外資力挺下，自營商、投信跟進買超，累計近10日三大法人合計買超152,890張。
除了富智康表現優於預期外，近期FII也傳出捷報。近期公布的2019年第3季自結合併財報，歸屬母公司稅後淨利人民幣47.06億元，季增達80.8％、年增9.2％，每股盈餘人民幣0.24元；累計前三季歸屬母公司稅後淨利人民幣101.84億元，年增4.39％，每股盈餘人民幣0.52元;由於鴻海持股工業富聯逾八成，工業富聯第3季營運報喜，母公司鴻海亦可望受惠。
鴻海9月營收5,877.9億，績創同期新高，月增47%，年增0.49%；合計第3季營收1兆3,845億元，創同期新高；累計今年前九月營收3兆6,014.9億元，年增3.3%。
展望第4季，隨著iPhone 11熱賣，歐美聖誕銷售旺季將至，鴻海旺季效應可望延續到11月。法人預估，鴻海全年營運高峰將落在第4季。
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