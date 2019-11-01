創意Q3獲利逾一年最低 盤中股價跌逾3%

矽智財廠創意電子（3443）今年以來營運表現平淡，該公司公布第3季業績，其中，單季稅後純益1.02億元，較上季小幅下滑1.93%，也是近13季單季獲利新低，營運表現並未受到傳統電子旺季帶動，受第3季業績表現影響，今（1）日該股股價開低後走低，盤中股價也寫下波段新低。

受到第三季業績走低影響，今日創意股價持續下跌，盤中股價跌幅一度逾3%，股價低點來到258元，是本波段股價新低，也是近三周股價低點。

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IC設計廠創意電子公布財報，其中第3季合併營收24.25億元，季減0.05%，年減38.06%，毛利率34.16%，季增0.69個百分比，年減6.08個百分比，營益率4.96%，季增0.45個百分比，年減3.08%，第3季稅後純益為1.02億元，較上季小減1.93%，不過，較去年同期大減63.58%，第3季每股稅後純益為0.76元。

累計創意今年前三季合併營收74.13億元，年減25.18%，毛利率33.03%，年增2.43 個百分比，營益率4.78%，年減3.52 個百分比，累計前三季稅後純益為3.58億元，年減近五成，達到49.68%，前三季每股稅後純益為2.67元。

創意第3季營運表現下滑，主要仍是受貿易戰影響，消費終端產品訂單能見度低，影響 NRE（委託設計）營收季減逾一成，整體營收下探至10季來新低，也使得單季獲利寫下近13季低點，營益率則因投資先進製程的折舊增加小幅下滑。

此外，創意今年營運表現明顯低於去年同期，整體而言，創意今年受大環境疲軟影響，加上去年創意仍有虛擬貨幣挖礦機的貢獻，今年全球虛擬貨幣市場平淡，挖礦機的商機不在，也是創意今年營收及獲利出現下滑的原因，雖然公司積極搶攻 5G、AI 的市場，但兩大應用發酵期仍長，短期營收貢獻不大，仍待未來時間拉長後才能見到明顯的營運貢獻提升。