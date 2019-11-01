外資10月買超1,253.5億 26檔低本益比股吸金

2019-11-01 10:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股10月上漲529.03點，漲幅4.89%，外資是這一波站穩萬一且持續上攻的重要推手，統計近期外資連續買超14個交易日，10月合計買超1,253.5億元，其中，本益比15倍以下，且獲逾萬張買超的個股有26家，以買超鴻海（2317）最多，另外包括蘋概股、金融股、航運股及財報優的個股也都是吸金的個股。

外資連續14個交易日買超台股，平了9月的連買紀錄，合計10月買超1,253.5億元，較9月買超897.5億元增加，三大法人10月合計買超1,099.47億元，投信買超14.09億元，自營商則是賣超168.14億元，可見得10月台股上漲動能主要來自外資。

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統計外資10月買超個股中，本益比低於15倍，合計買超逾萬張的有26家，包括鴻海、緯創、台泥、中信金、光寶科、和碩、力成、新光金、長榮航、義隆、廣達、寶成、華新、臻鼎-KY、聯詠、台郡、台化、兆豐金、大成鋼、佳世達、華夏、台塑、中租-KY、台新金、富邦金、大聯大等。

在外資10月買超的低本益比個股中10月來漲幅逾1成的有38家，以佳和漲幅58.91%最高，其次是九晹，漲幅達43.5%，臻鼎-KY漲幅達30.63%，定穎漲幅21.57%，另外，海悅、海韻電、台郡、環球晶、潤泰新、緯創、禾伸堂、聯詠、義隆、中租-KY、矽格、潤泰新、華夏與台勝科等也都超過一成的漲幅。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，隨著當前市場資金充沛，國際熱錢開始轉回新興市場，美中貿易爭端和緩也紓解市場緊張情緒，大型權值股法說後也帶動電子產業展望，因此對於台股多頭看法仍不變，惟在國際政經雜音仍存之下，市場仍易受消息面影響而波動，投資操作上建議仍著重選股。

朱翡勵指出，在產業方面，建議可留意趨勢明確之5G、IC設計、散熱等族群，逢低亦可適度配置低基期傳產。

台新投顧副總黃文清表示，台股10月上漲但季線乖離超過5%，的確會有獲利回吐壓力，但只要不收中長黑或爆量，仍有機會向上，操作上不過度追高，以低接為宜。