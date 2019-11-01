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漲價效應市場看好 長榮早盤股價漲近1%

2019-11-01 10:00經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

貨櫃輪11月1日調漲運價，長榮（2603）今（1）日股價表現優於大盤，盤中一度來到12.6元，漲幅近1%；法人認為，主要是長榮的全球規模跟布局在景氣轉好時，回升的速度最快，今日股價也以長榮表現最出色，陽明及萬海則在平盤附近遊走。

法人認為，在低硫油的環保政策推動下，長榮海運已經提早布局，明年開始會成為國內業者當中，安裝脫硫塔比重最高的業者，相對其他航商更有競爭力，國內法人有人給予的目標價格為18.5元。

長榮海運全球第七大海運業者，主要是日本三家航商合併後超越長榮，集團運力為129萬TEU、市占率約5.5%，目前是全球第二大海運聯盟海洋聯盟（Ocean Alliance），是目前全球第二大的聯盟，合作伙伴互補性很強，也會進一步推升長榮海運的全球競爭力。

所以長榮海運雖然是全球第七大海運業者，合作的業者各有專長，發揮出來的結盟效益就會更大，海運市場大者恆大已經成為一個趨勢，海洋聯盟總市場占布率約25.3%，而且海洋聯盟在遠歐東西向的競爭力則是領先第一大的2M聯盟，也因為長榮成本結構改變，也開始吸引市場目光。

法人樂觀看待長榮海運第4季表現。聯合報系資料照
法人樂觀看待長榮海運第4季表現。聯合報系資料照
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長榮海運
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