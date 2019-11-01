美股收跌 台股開高後翻黑小跌
2019-11-01 09:34
經濟日報 記者葉子菁
／即時報導
美國總統川普（Trump）彈劾調查程序通過、美中協議不確定性干擾，美股昨日收跌，不過亞洲股市今（1）日走勢漲跌互見，其中台股以11,373.70點小漲開出後，在台積電（2330）呈現休息態勢下，指數翻黑小跌，整體呈現高檔震盪格局。
受惠財報業績亮眼激勵，蘋果與臉書股價表現強勢，不過受到彭博報導指出，中國官員對美中達成全面協議存疑，加上美國眾議院宣布通過川普彈劾調查程序，相關負面消息促使市場賣壓出籠，使得美股呈現開高走低，道瓊盤中一度下跌達268點，所幸尾盤跌幅明顯收斂。
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終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌140.4點或0.51%，收在27,046點；標普500指數下跌9.21點或0.30%，收在3037.56點；那斯達克指數下跌11.61點或0.13%，收在8,292.36點；費半指數下跌10.2點或0.61%，收在1,651.22點。
昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超53.67億元，其中外資買超69.86億元，投信買超0.07億元，自營商賣超16.27億元。
資券變化方面，融資減6.79億元，融資餘額為1,407.39億元，融劵增0.14萬張，融券餘額為81.85萬張。外資台指期部位，多單加碼457口，淨多單部位58,950口。
統一投顧指出，昨日台股指數於早盤續創近29年新高後，受短線獲利賣壓調節影響，指數略有拉回震盪，但仍堅守五日線之上。
在聯準會及全球央行持續釋出寬鬆訊號，資金行情延續；以及美中貿易協商進展順利，美股財報表現良好，台股技術面維持多頭格局，指數盤堅走強趨勢不變，仍有高點可期。建議持續偏多操作，聚焦前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。
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