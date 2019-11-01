製造業動能低迷 美債、德債殖利率跌
2019-11-01 09:22
經濟日報 記者周克威
／即時報導
10月芝加哥PMI創下四年新低，顯示製造業動能依舊低迷，加以市場對於美中貿易談判的樂觀情緒，受到利空消息的影響而有所降溫，雙雙打壓成熟國家公債殖利率下挫，呼應股市回落的表現，昨（31）日終場10年期美債殖利率大跌8.1bps至1.691%，10年期德債則下跌5.3bps至-0.407%。
國內大型券商指出，未來展望，美國今日將發布10月份ISM製造業指數、就業報告等重要數據，即便美中貿易衝突隨談判而有所降溫，然雙方互相課徵的關稅依舊，製造業擴張動能料延續疲軟的情勢，或再度引發市場對於景氣的擔憂。
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另一方面，眾院決議對美國總統川普展開彈劾調查，短線上政治風險升溫，亦將壓抑投資人風險偏好，綜合影響之下，美國10期公債殖利率或測試季線1.65%支撐。
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