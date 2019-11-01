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黃文清：11月季報行情 指數有機會上看11,600

2019-11-01 08:36經濟日報 記者周克威／即時報導

台新投顧副總黃文清表示，展望新一季度的財報行情，觀察台股本波法說、季報行情較來得好，主要原因是從 6月以來，在走訪供應鏈時得知，5G的需求相當強勁，也將帶動相關族群在營收、獲利上的表現，當中，並可從近期召開的台積電等法說會內容上，得到印證，包括上游的IC設計、中游的網通與PCB等，在這次財報表現上，都是比較值得期待的族群。

時序進入11月，在中旬前，逾1,700家上市櫃將公布第3季財報完成，其中，5G相關概念族群、特別是一些中小型股，將有表現機會。

在非電族群方面，在第3季行情呈先蹲後跳的走勢，像是壽險業者方面的股利入帳、投資收益都是值得期待，證券股方面，也因為股市成交量能活絡，使得此次季報也可望將交出好成績。

另外，在傳產方面，可留意進入傳統旺季的汽車零組件等相關族群。

整體來說，在本波季報行情中，台股指數有機會上探11,600點關卡，操作策略上，可以留意基期低、財報優於預期、未來展望佳的族群。

台新投顧副總黃文清。圖截自影片
台新投顧副總黃文清。圖截自影片
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