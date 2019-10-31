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聯準會3度降息 建議加碼配置投資等級公司債

2019-10-31 21:23聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

美國聯準會（Fed）今年實施第三度降息，最新FOMC會後決議如市場預期降息一碼，再度將聯邦基金利率目標區間下移至1.50%～1.75%，並下調超額準備金利率（IOER）至1.55%（前次為1.80%），且同步下調貼現利率25個基點至2.25%。

同時，聯準會政策聲明中也刪除政策制定者將「採取適當行動」以維持經濟擴張的言論，但仍表示經濟存在不確定性，未來將評估適合的利率路徑。

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金經理人何立凱表示，此次FOMC決議符合市場預期，會後聲明中性偏鷹，令現階段市場對於FOMC會後預期12月再降息一碼的機率降至20%，未來聯準會是否持續降息，將視中美貿易談判進程及美國實體經濟數據的影響而定。

何立凱指出，目前美國勞動力市場強勁、就業穩健增長、失業率相對偏低，整體通膨及核心通膨皆處於低於2%的水準；不過，在企業投資及出口方面依舊表現疲軟，整體而言，美國經濟活動仍維持溫和增長。

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金經理人陳建銘表示，在現階段央行寬鬆貨幣政策的背景及經濟仍未見大幅衰退之下，在投資建議上，仍看好逢利率反彈應加碼配置美國投資等級公司債。

陳建銘指出，近期陸續公布的第3季財報公司表現漲跌互見，大多數企業營收及獲利仍優於市場預期，顯示企業體質穩健，帶動公司債利差小幅縮窄。

陳建銘認為，未來可持續觀察各企業公布的最新財報狀況，在第3季美國消費數據表現不差下，預料主要大型企業財報表現仍佳，這將有利於投資等級公司債表現，建議可擇機買入。

此外，陳建銘建議，隨著全球實體經濟數據放緩，帶動各國央行持續性寬鬆，美國投資等級公司債殖利率將隨著美債殖利率下滑而走低，可望利於投資等級公司債表現，加上美國第3季財報表現優於預期，看好後市資本利得與收益雙收可期。

公司債陳建銘財報
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