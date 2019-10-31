聯準會3度降息 建議加碼配置投資等級公司債

2019-10-31 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北即時報導



美國聯準會（Fed）今年實施第三度降息，最新FOMC會後決議如市場預期降息一碼，再度將聯邦基金利率目標區間下移至1.50%～1.75%，並下調超額準備金利率（IOER）至1.55%（前次為1.80%），且同步下調貼現利率25個基點至2.25%。

同時，聯準會政策聲明中也刪除政策制定者將「採取適當行動」以維持經濟擴張的言論，但仍表示經濟存在不確定性，未來將評估適合的利率路徑。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金經理人何立凱表示，此次FOMC決議符合市場預期，會後聲明中性偏鷹，令現階段市場對於FOMC會後預期12月再降息一碼的機率降至20%，未來聯準會是否持續降息，將視中美貿易談判進程及美國實體經濟數據的影響而定。

何立凱指出，目前美國勞動力市場強勁、就業穩健增長、失業率相對偏低，整體通膨及核心通膨皆處於低於2%的水準；不過，在企業投資及出口方面依舊表現疲軟，整體而言，美國經濟活動仍維持溫和增長。

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金經理人陳建銘表示，在現階段央行寬鬆貨幣政策的背景及經濟仍未見大幅衰退之下，在投資建議上，仍看好逢利率反彈應加碼配置美國投資等級公司債。

陳建銘指出，近期陸續公布的第3季財報公司表現漲跌互見，大多數企業營收及獲利仍優於市場預期，顯示企業體質穩健，帶動公司債利差小幅縮窄。

陳建銘認為，未來可持續觀察各企業公布的最新財報狀況，在第3季美國消費數據表現不差下，預料主要大型企業財報表現仍佳，這將有利於投資等級公司債表現，建議可擇機買入。

此外，陳建銘建議，隨著全球實體經濟數據放緩，帶動各國央行持續性寬鬆，美國投資等級公司債殖利率將隨著美債殖利率下滑而走低，可望利於投資等級公司債表現，加上美國第3季財報表現優於預期，看好後市資本利得與收益雙收可期。