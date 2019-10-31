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世界先進Q3每股賺0.9元 Q4展望保守

2019-10-31 15:13經濟日報 記者李孟珊／即時報導

世界先進（5347）今（31）日公布第3季營運概況；第3季稅後純益14.96億元，季增1.1%，單季每股純益（EPS）0.9元，目前訂單能見度約兩個月，已掌握到年底，不過由於供應鏈的水位仍高，看待第4季仍偏保守，預估第4季營收在68～72億元之間，相比第3季約小增1%至季減4.6%之間。

世界先進第3季營收71.27億元，季增3%，年減8%，表現符合預期，毛利率方面約為37%，與第2季持平，稅後純益14.96億元，季增1.1%，但年減10.4%，單季每股純益0.9元，和上一季持平。

世界先進對第4季展望偏保守，董事長方略表示，由於供應鏈的庫存水位仍高，公司保守看待第4季營運展望，預估第4季營收介於68～72億元，毛利率估在35～37%，營業利益率預估為23～25%。

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