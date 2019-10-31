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台股紅翻黑收跌21.57點 三大法人買超60.17億

2019-10-31 15:07經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股今（31）日開高後一度衝達11,428.42點，突破11,400點關卡，股王...
台股今（31）日開高後一度衝達11,428.42點，突破11,400點關卡，股王大立光成為多頭指標，台積電開高站上300元，續創歷史新高，可惜尾盤賣壓湧現下翻黑作收，大盤指數也翻黑，終場以11,358.71點作收。圖／聯合報系資料照片
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台股今（31）日開高後一度衝達11,428.42點，突破11,400點關卡，股王大立光成為多頭指標，台積電開高站上300元，續創歷史新高，可惜尾盤賣壓湧現下翻黑作收，大盤指數也翻黑，終場以11,358.71點作收，下跌21.57點，成交量1,529.34億元，月線收紅上漲529.03點，漲幅4.89%；三大法人買超60.17億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超75.56億元，投信買超0.87億元，自營商賣超（合計）16.27億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.7億元，自營商（避險）賣超9.57億元。

台股今日以11,393.68點開高，台積電300元開高後一度拉升至301.5元，再創歷史新高，不過，買盤不繼下終場收298.5元，下跌1元，蘋果財報及財測優於預期，股價盤後上漲，蘋概股由大立光領軍，成為多頭指標，以4,470元作收，上漲150元，鴻海也收紅，不過大盤指數則是由紅翻黑，以11,358.71點作收，跌幅0.19%。

台股三大法人大立光台積電
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