台郡Q3財報優於預期 股價勁揚逾8%創歷史新高

2019-10-31 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



軟板大廠台郡（6269）第3季財報優於預期，單季每股盈餘（EPS）達3.65元，展望第4季，台郡預估整體生產產值將較2018年同期有個位數成長，明年跨入5G新材料天線模組技術將主導公司2020年成長，激勵今（31）日台郡交易量再創歷史新高，盤中股價勁揚逾8%。

台郡近期在外資連九買超下，帶動投信、法人跟進加碼，30日市場壓寶台郡第3季財測，成交張數達33,318張，交易量創下歷史新高，帶動股價大漲8.36%，上漲8.1元；今日股價再度上攻，盤中上漲逾8.5%，還未收盤成交量已突破4萬張，再創交易量新高。

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台郡2019年第3季營運表現繳出亮眼的成績單。單季營收83億及本期淨利11.5億，均較去年同期增加了4.2%及14.9%，更再次創下歷史同期季度新高紀錄。

台郡第3季毛利率23.9%，營益率16.7%，單季每股盈餘3.65元；累計台郡今年前三季營收173億元，毛利率18.7%，營益率9.5%，本期淨利15.01億元，EPS 為4.79元，表現優於預期。

展望第4季，台郡表示，預估整體生產產值將較2018年第4季有個位數成長。台郡強調對未來發展的藍圖感到興奮及樂觀，並且會持續以投資新產品及新技術領域來驅動台郡的營運成長。

台郡指出，MPI天線技術及產品市佔率持續擴大，驅動公司2019下半年營運及獲利成長：台郡成功掌握客戶需求，在2018年以MPI新材料技術先驅者成功跨入新天線模組產品領域，並且公司在2019下半年客戶新手機上市的強勁需求下，持續主導及擴展MPI天線產品市佔率，以穩定高良率量產效率，將能驅動下半年整體營運及獲利攀升。

跨入5G新材料天線模組技術將主導台郡2020年成長。台郡表示，已成功的以創新材料技術贏得市場及客戶信任，2020年客戶在發展5G產品強勁需求下，公司將跨入全新LCP材料技術，結合優異天線模組量產技術，將能讓整體新天線產品營運產值倍增。