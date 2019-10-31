台積電股價衝破300新高 市值續往8兆元挺進

2019-10-31 13:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉子菁 ／台北報導



法人圈看好台積電挾帶六大利多，市值將持續往8兆元挺進。 歐新社 分享 facebook

蘋果財報亮眼，帶動台積電今日股價開盤跳空躍過300元，早盤曾達301.5元，市值接近7.8兆元，雙創歷史新高，並持續刷新台股上市公司最高市值紀錄。法人圈看好台積電挾帶六大利多下，股價欲小不易，市值將持續往8兆元挺進。

目前上市公司總市值約34.4兆元，台積電市值即占約22.6%。台積電自1994年掛牌上市後，2000至2011年市值都介於1到2兆之間，2012年市值突破2兆後，2014年便突破3兆，2016年突破4兆，2017年到達5兆進一步突破6兆，2018年觸及7兆，而今年一舉突破7兆，往8兆元挺進。

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外資持有台積電比例已達78.5%，持續加碼中。綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光的看法，台積電擁有六大利多，使其集萬千寵愛於一身。首先，蘋果營收財測將從上季的600多億美元跳增至855到895億美元，蘋果晶片由台積電供應製造，法人看好台積電第四季營收有望季增雙位數。

其次，華為公布在第三季大陸智慧手機市場中拿下42％市占，呈現一家獨大的情況，華為所使用的海思晶片也由台積電進行代工。第三，台積電今年改採用季季配息，增加散戶、法人投資意願。

第四，全世界近年逐漸興起ESG投資，台積電不僅是藍籌股又符合ESG概念。第五，台積電與格芯達成專利訴訟和解，降低未來營運上的不確定性。第六，台積電已著手研發2奈米技術，其技術含量遠遠領先對手1.5-2年，整個先進製程呈現階梯跳躍式前進，目前來看沒有對手，具有絕對競爭優勢。