六外資看日月光 目標價最高喊90元
2019-10-31 13:03
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
日月光投控公布第3季獲利季增一倍，野村、美銀等6外資最新報告，共4家調升目標價，包括最高的野村目標價升上90元，滙豐拉高到89元，美銀升至85元，摩根大通提高到80元，大和資本和摩根士丹利則維持82元、79元；除了摩根士丹利評級「中立」外，其他五家都喊「買」。
日月光第3季財報大好，不僅毛利率跳增，獲利季增一倍，每股純益（EPS）也從第2季的0.63元，激增到1.35元。日月光今（31）日開高大漲，盤中最高達80.7元，創下今年新高。
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野村指出，日月光上一季財報亮眼，第4季展望雖略低於預期，但明年第1季看法強勁，管理層看好IC ATM成長性優於往年，5G需求提升也支持毛利率提高。另外日月光還信心滿滿預期，明年SiP的貢獻達到1億美元，有助市場財測調高。
野村認為，日月光看法呼應台積電樂觀5G，下游封測廠商機無限。進一步來說，日月光正握有三大利基，一是SiP和AiP深度受惠5G，二是與矽品併購綜效穩定顯現，三是今年以來日月光股價表現落後，想布局低基期潛力股的買盤有機會加碼。
目前野村對日月光今、明、後年的每股純益（EPS）預測達到3.8元、5.4元、6.2元，相對市場預期來得高，因此給出高達90元的目標價。
滙豐證券科技產業分析師洪希民認為，日月光第3季財報展現良好的成本控管效益，第4季ATM收入展望持平，較往年都會季減0~5%的表現提升，EMS收入也預期微幅下滑，凸顯獲利能力的拉升度比預期更快。
滙豐預期，日月光明、後年表現有更大反彈，一口氣將2020~2021年預測EPS拉高8%、5%，達5.9元和6元。
至於保守派摩根士丹利認為，日月光展望雖然不錯，SiP業務有很強的成長性，但台積電會不會涉足封裝是潛在隱憂，為了縮短2.5D、3D產品交期，台積電或跨足封裝，因此建議審慎看待。
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