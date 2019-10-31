蘋果財報、財測優於預期 大立光領軍蘋概股同慶

2019-10-31 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



蘋果公布財報， 會計年度第4季財報及會計年度第1季財測都優於預期，激勵蘋果股價盤後上漲，台股蘋概股今（31）日也同慶，股王大立光（3008）領軍，玉晶光漲勢也強、權王台積電衝上300元關卡，再創歷史新天價，鴻海也是上漲的表現，不過，也有蘋概股表現相對較弱，包括穩懋、和碩、可成等股走跌。

蘋果公布財報，雖然iPhone銷售下滑，但穿戴式裝置和服務事業則是挹注總營收成長，上季營收640.4億美元，年增1.8%；稅後獲利136.9億美元，年減3.1%；EPS 3.03美元，優於市場預期的2.84美元，年增4.1%。

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展望會計年度第1季（假期銷售季）財測優於市場預估，預估季營收855~895億美元，較分析師預估的865億美元高，毛利率約37.5%~38.5%。

蘋果股價盤後上漲，台股蘋概股則由三王領軍，大立光以4,360元開高，一路攻上4,500元關卡，一度拉升至4,505元，盤中漲幅3.81%，站上5日線及月線；玉晶光也是上漲攻勢，盤中漲幅2.5%。

光學鏡頭股走強之外，台積電也是多頭指標，早盤以300元開高，一度拉升至301.5元，再創歷史新高；鴻海以81元開高，盤中漲幅0.87%；台郡、日月光投控表現也搶眼，台郡以109.5元開高走高拉升至114元，盤中漲幅8.09%，緯創也上漲。

不過，也有蘋概股今日下跌，穩懋以332元開低，一度下滑至321.5元，盤中跌幅2.85%；和碩、鴻準、可成也是下跌的表現。