腦中風血栓移除系統進美醫院 台生材連兩日股價攻頂

2019-10-31 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



創新高階醫材公司台生材（6649）股價連續兩日亮燈，成為生醫股強勢指標。台生材反應腦中風血栓移除系統開始進入美國醫院鋪貨利多，今（31）日開盤股價再度跳空攻上漲停，漲停價來到39.15元，走出今年6月掛牌後股價直直落的陰霾。

台生材表示，旗下的腦中風血栓移除系統主要是與國際同業創新醫材公司Incept的關係企業分工合作開發，今年4月即開始出貨美國，近期並開始陸續進入醫院，是帶動近期營收成長主因，公司9月營收449萬元，月增率319.62%，年增率8,703.92%，目前看來，第4季單月皆可望保持9月份營收水準。除了腦中風血栓移除系統，鎳鈦導絲也預計明年第3季送件FDA申請許可，屆時可整套系統出貨，有利產品完整性。

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另外，台生材表示，人工腦膜目前還在醫生試用階段，初期以台灣市場為主，目前還在健保核價階段，明年有機會開始有營收貢獻，該產品也將前進美國、中國市場，目前美國也通過FDA核准進行臨床試驗，明年將進行人體臨床試驗。而退化性關節炎組織修復再生產品將因應政府推動的特管法，同時評估相關自體細胞治療之法規適用性，產品研發成果已陸續有明確進展。

台生材表示，主要產品開發構想均以目前醫療手術過程中，仍尚未被滿足的需求且具備經濟價值作為產品開發的出發點，並定位為第一原創或市場有需求的創新高階醫療器材。