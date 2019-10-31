SSD巿場需求強勁 慧榮Q3營收季増20%
2019-10-31 12:12
經濟日報 記者張瑞益
／即時報導
快閃記憶體控制晶片廠商慧榮科技公布今年第3季財報，第3季營收1.13億美元，較上一季大幅成長20%，毛利率49.8%，達到先前預估的高標。稅後純益2,443萬美元，每單位稀釋的美國存託憑證（ADS）盈餘0.69美元（約新台幣21元）。
與上一季相比，SSD控制晶片營收成長近15%，創歷史新高，eMMC/UFS控制晶片營收也成長近40%，而SSD解決方案營收則較上一季成長45%。第3季公司回購2,500萬美元的庫藏股，在10月25日也宣布年度性股利，每單位ADS發放1.4美元的現金股利，高於去年的1.2美元。
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慧榮科技總經理苟嘉章表示，第3季整體營收超乎預期。SSD控制晶片單季營收創新高，佔全營收50%以上，並帶動整體營收成長。主要成長動能來自整體NAND Flash市場供需平衡，帶動PC OEM巿場的SSD採用率提升。
此外，由於3D NAND 技術成熟，在各大NAND大廠紛紛推出先進3DQLC NAND的同時，慧榮推出可支援的SSD控制晶片解決方案，讓客戶能在最短時間推出更具競爭力的SSD。目前SSD的價格與硬碟相比已具競爭性，在PC市場的滲透率高達到55%~60%。
慧榮認為，這個趨勢將成為未來的主要成長動能。
展望未來，苟嘉章表示，隨著SSD巿場需求維持強勁，第4季營收將有亮麗表現。預期第4季SSD及eMMC／UFS控制晶片將持續成長，SSD解決方案也將持續回復成長。
NAND大廠夥伴及OEM客戶的訂單能見度已大幅提升，從客戶的採購計畫已可預見慧榮的SSD控制晶片、eMMC／UFS控制晶片及SSD解決方案在明年將展現穩固成長。與2019年第3季相比，預估第4季營收成長率將介於17.5%至22.5%之間，毛利率介於48.5~50.5%之間。
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