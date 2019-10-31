大型高價股領軍 台股驚驚漲

2019-10-31 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



聯準會再次降息，標準普爾500指數再創高，加上蘋果公布季報盤後股價漲逾2%，激勵台股今（31）日氣勢如虹，權王台積電（2330）站上300元大關、聯發科也來到4字頭，帶動加權指數突破11,400整數關卡，盤中觸及11,428點，不過盤中在櫃買指數翻黑之下，大盤漲勢收斂，回測平盤。

美股開低走高，四大指數收盤漲多跌少。由於聯準會宣布今年第3次降息，且政策態度鴿派，加上第3季美國GDP與ADP就業數據皆優於市場預期，以及科技巨頭Apple、Facebook等盤後均發布良好財報，帶動標普500指數走揚，收盤再度創下歷史新高。

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終場道瓊工業指數上漲115.27點，或0.42%，收在27,186點；標普500指數上漲9.88點，或0.32%，收在3,046.77點；那斯達克指數上漲27.12點，或0.32%，收在8,303.97點；費半指數下跌1.0點，或0.06%，收在1,661.46點。

在亞股方面，受到全球資金行情可望延續，主要亞股早盤走揚，韓股、恆生漲幅近1%，而陸股則因10月非製造業商務活動指數回落至52.8，比上月回落0.9個百分點，遜於市場預期，經濟數據疲軟導致盤中由紅翻黑。

大型高價股引領指數走揚，權值股台積電一開盤就站上300元，引領多方信心；聯發科受到法說會利多訊息帶動，股價盤中最高也來410元；另外，股王大立光也突破均線整理區，盤中帶量漲逾4%；鴻海持續受法人青睞，外資連13買。

受到蘋果會計年度第4季財報和財測優於預期，台股蘋概族群早盤走堅，台郡跳空開高，連兩日強勢表現，其餘包含金像電、順達、玉晶光、日月光投控、兆利等盤中漲幅也在3%以上。

法人指出，美國FOMC決議降息一碼，符合市場預期，加上每月購債600億美金持續進行，全球資金行情可望延續，美中貿易戰即將暫時性休兵，美股財報近八成優於預期，台股技術面維持多頭格局，指數盤堅走強趨勢不變，仍有高點可期。

建議持續偏多操作，資金類股輪動，聚焦前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群，注意短線停利，不要追高。