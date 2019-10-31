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聯發科5G讚外資喊買 目標價調高至530元

2019-10-31 11:33經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

聯發科（2454）第3季合併營收672.24億元，合併毛利率42.1%，合併本期淨利69.02億元，每股純益4.38，第3季獲利交出好成績，外資最新報告紛紛調高目標價，其中尤以亞系外資重申買進評等，目標價由500元調高至530元最高，綜合各外資目標價介於450~530元，聯發科今（31）日股價開平走高重新站上400元大關，一度拉升至410元，寫下2015年7月來的波段新高。

多家外資在聯發科法說會後調高目標價，亞系外資預估，聯發科首款5G系統單晶片毛利率上看50~60%，調高聯發科2020年、2021年每股盈餘預估分別到21.34元、27.06元，幅度5%、7%，重申買進評等，目標價由500元調高到530元。

另一家亞系外資看好聯發科5G的市占率將向上攀升，在5G晶片毛利率提高下，加上晶圓代工廠支持，決定調高聯發科明年每股盈餘預估至20.95元，幅度1%，重申買進評等，目標價由480元調高到482元。

日系外資看好5G晶片毛利率將挹注聯發科2020年營運，重申買進評等，目標價上看460元；歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價由440元調高至450元。

美系外資看好聯發科5G的市場發展，將推升毛利率及營業利益率成長，調高聯發科明後年每股盈餘預估，幅度分別達8%、3%，重申加碼評等，目標價由430元調高至470元；另一家美系外資也重申加碼評等，目標價由449元調高至459元。

聯發科今日以396.5元平盤開出，一度拉升至410元，創下四年多波段高價，盤中守穩在400元以上，漲幅3.27%。

聯發科董事長蔡明介。 圖／聯合報系資料照片
聯發科董事長蔡明介。 圖／聯合報系資料照片
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