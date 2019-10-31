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入土不必為安？維吾爾文化的「墓地生死觀」

陸客一個動作 美國人後悔打貿易戰了…

台積電站上300元 台股上漲13.4點開11,393.68點

2019-10-31 09:27經濟日報 記者高瑜君／即時報導

美國聯準會（Fed）再次降息，政策態度鴿派，標準普爾500指數再創高，蘋果公布季報盤後股價漲逾2%，激勵台股今（31）日開盤上漲13.4點，開在11,393.68點，早盤指數站上11,400關卡，蘋概三王領軍走揚，台積電（2330）站上300元大關，聯發科也來到400元大關。

美股開低走高，四大指數收盤漲多跌少。由於聯準會宣布今年第三次降息，且政策態度鴿派，加上第3季美國GDP與ADP就業數據皆優於市場預期，以及科技巨頭Apple、Facebook等盤後均發布良好財報，帶動標普500指數走揚，收盤再度創下歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲115.27點，或0.42%，收在27,186點；標普500指數上漲9.88點，或0.32%，收在3,046.77點；那斯達克指數上漲27.12點，或0.32%，收在8,303.97點；費半指數下跌1.0點，或0.06%，收在1,661.46點。

法人指出，美國FOMC決議降息1碼，符合市場預期，加上每月購債600億美金持續進行，全球資金行情可望延續，美中貿易戰即將暫時性休兵，美股財報近八成優於預期，台股技術面維持多頭格局，指數盤堅走強趨勢不變，仍有高點可期。

建議持續偏多操作，聚焦前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。

台股今（31）日開盤上漲13.4點，開在11,393.68點，早盤指數站上11,...
台股今（31）日開盤上漲13.4點，開在11,393.68點，早盤指數站上11,400關卡，蘋概三王領軍走揚，台積電（2330）站上300元大關，聯發科也來到400元大關。聯合報系資料照
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降息美國聯準會
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