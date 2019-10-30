生技基期低 短多點火
2019-10-30 19:28
經濟日報 記者盧宏奇
╱台北即時報導
外資買盤不斷湧入，台股昨（30）日沿5日線持續盤堅，再創逾29年新高，短多趁公司派發布利多，點火本波段基期偏低、籌碼乾淨的生技股，晟德（4123）等多檔個股強勢攻高，成為盤面主要亮點。
雖然美股收黑，但台積電ADR收盤以51.47美元再創天價，外資熱錢持續升溫，台股昨日在台積電、台塑四寶等權值股擺尾下，摩台指順勢拉高結算，終場漲46點收11,380點，改寫逾29年高點，成交值略減至1,251億元。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
昨日盤面強勢族群除遭誤殺的功率放大器（PA）、印刷電路板（PCB）、去美化概念股外，台積電概念股、營建、生技、風力發電等相關個股也獲買盤進場點火，股價紛紛轉強。
那斯達克NBI生技指數10月狂飆約8%，漲勢相對落後的生技股再度受到市場青睞，晟德轉投資東曜藥業將赴港股掛牌，火速攻上漲停，股價收復季線；健身器材廠喬山砸18億元收購日本富士醫療器，未來按摩椅營收占比可望快速增長，股價同步攻頂。
其他生技股方面，原料藥廠旭富前三季每股稅後純益有逾6元實力，超越去年全年獲利表現，加上最受關注的大麻二酚（CBD）未來想像空間大，昨日股價衝上116元，創下掛牌後天價。
法人認為，電子股漲多後開始強弱分明，但政策面偏多的生技、資產、公股銀行及風電等馬上接替輪動，顯示市場資金充沛，多方氛圍仍在，在美中貿易戰空窗期之際，仍可採選股不選市方式偏多操作。
留言