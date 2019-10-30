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生技基期低 短多點火

2019-10-30 19:28經濟日報 記者盧宏奇╱台北即時報導

外資買盤不斷湧入，台股昨（30）日沿5日線持續盤堅，再創逾29年新高，短多趁公司派發布利多，點火本波段基期偏低、籌碼乾淨的生技股，晟德（4123）等多檔個股強勢攻高，成為盤面主要亮點。

雖然美股收黑，但台積電ADR收盤以51.47美元再創天價，外資熱錢持續升溫，台股昨日在台積電、台塑四寶等權值股擺尾下，摩台指順勢拉高結算，終場漲46點收11,380點，改寫逾29年高點，成交值略減至1,251億元。

昨日盤面強勢族群除遭誤殺的功率放大器（PA）、印刷電路板（PCB）、去美化概念股外，台積電概念股、營建、生技、風力發電等相關個股也獲買盤進場點火，股價紛紛轉強。

那斯達克NBI生技指數10月狂飆約8%，漲勢相對落後的生技股再度受到市場青睞，晟德轉投資東曜藥業將赴港股掛牌，火速攻上漲停，股價收復季線；健身器材廠喬山砸18億元收購日本富士醫療器，未來按摩椅營收占比可望快速增長，股價同步攻頂。

其他生技股方面，原料藥廠旭富前三季每股稅後純益有逾6元實力，超越去年全年獲利表現，加上最受關注的大麻二酚（CBD）未來想像空間大，昨日股價衝上116元，創下掛牌後天價。

法人認為，電子股漲多後開始強弱分明，但政策面偏多的生技、資產、公股銀行及風電等馬上接替輪動，顯示市場資金充沛，多方氛圍仍在，在美中貿易戰空窗期之際，仍可採選股不選市方式偏多操作。

生技股台積電
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