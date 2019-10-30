外資連九日買超67,026張 台積電衝300元只差一小步

2019-10-30 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台積電(2330)今(30)日股價再創歷史天價，飆上299.5元，距300元關卡價僅差一小步，外資成為最大推手，今日買超4,348張，已是連續九個交易日買超，合計買超67,026張，外資持續買超但本土法人卻是不同調，投信連六賣、自營商也是連二賣，不過，賣超並不大。

台積電早盤以平盤開出後，一度翻黑下滑至296.5元，但尾盤在買單進場下翻紅，以今日的最高價作收，終場收在299.5元，市值飆上7兆 7,661億元，雙雙再創下歷史新高，持續刷新台股上市公司最高市值紀錄。

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台積電今日股價上演開平震盪走高戲碼，外資仍持續買超，但投信及自營商則是相對保守，投信今日小賣超31張，合計6個交易日賣超1,083張；自營商今日賣超260張，連續兩天賣超。

台積電股價持續創新高，外資喊買之外，法人也表示，以台積電基本面表現來看，目前的股價仍算合理，也有法人認為，300元的心理關卡仍重，不容易一次躍過，但是看好在明年的選舉前，台股仍有行情可期，由於外資持股台積電比重已達78.5%，三大法人持股達80.26%，只要外資不大賣，股價的波動可望維持穩定。

台積電運動會將在周六(11月2日)登場，創辦人張忠謀將在退休後首度參加，外界關注張忠謀及董事長劉德音將釋出的說法，法人也表示，從台積電交出股價創歷史高，營運也呈現成長的成績來看，張忠謀交棒後的台積電表現優於市場的預期。