牧德Q3每股賺4.6元 較去年同期表現腰斬
2019-10-30 17:31
經濟日報 記者吳凱中
／即時報導
牧德科技（3563）第3季受到毛利率、營收雙雙下降影響，導致單季稅後純益僅達1.96億元，較上季衰退36.8%，單季每股盈餘（EPS）為4.6元，較去年同期表現腰斬。
牧德今（30）日公告今年前三季財報，合併營收為 20.93億元、年減7.7%，毛利率 66.1%，每股盈餘為18.02元。
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牧德第3季合併營收6.43億元，較去年同期減少33.4%，也較今年第2季衰退17.6%。毛利率 62.8%，季減4.6個百分點、年減10個百分點。稅後純益1.96億元，年減54.3%、季減36.8%；單季每股盈餘為4.6元，不僅低於上一季度的7.28元，也較去年同期10.07元衰退。
牧德指出，主要由於第3季銷售產品組合類型不同，導致毛利率稍低。
展望未來，牧德指出，公司將持續佈局5G相關產業應用及 Smart camera 新產業方向的攻堅，期望添加新的成長動能；同時持續擴張全球客戶市占率以因應大環境下的不確定因素，牧德審慎面對挑戰且持續努力。
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