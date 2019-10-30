宜進將公布重訊 31日暫停交易

2019-10-30 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



台灣證券交易所表示，宜進實業（1457）因有重大訊息待公布，其上市普通股將自明（31）日起暫停交易，待公司公布重大訊息公布後，再申請恢復交易。