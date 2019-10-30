宜進將公布重訊 31日暫停交易

相關新聞
蘋概三王熄火 台股開盤小漲3點2019-10-30 09:13
台積電再創新高 台股改寫逾29年來新高2019-10-30 14:28
台股高檔盤整 先蓄勁再衝刺2019-10-30 14:26
BDI回穩 航運Q4鳴笛2019-10-30 14:26
低基期蘋概 11檔法人卡位2019-10-30 14:26
併購+子公司掛牌 生技股價一枝獨秀2019-10-30 14:26
買零股或佛系投資 散戶也能擁抱台積電2019-10-30 10:08
美股回跌 台股短線提防拉回2019-10-30 08:22
台股明年日均量 估1,200億2019-10-29 23:45
蘋果利多不斷 蘋概三王填息猛2019-10-29 23:31
就市論勢／5G、蘋概族群 聚光2019-10-29 22:49
低基期電子股 補漲2019-10-29 22:48
重量級法說大秀 來了2019-10-29 22:48
緯穎、臻鼎 目標價調升2019-10-29 22:48
臺商回流論壇 百家企業出席2019-10-29 22:48
百元股擁題材 買盤熱2019-10-29 22:48
台股高點不設限 陳奕光：關注停利五訊號2019-10-29 14:42
雙11 中概百貨貿易股Q4看旺2019-10-29 14:41
AirPods Pro來了 供應鏈進補2019-10-29 14:41
特斯拉財報靚 和大漲逾3%2019-10-29 14:41
開高震盪 台股再創29年新高2019-10-29 14:41
改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元2019-10-29 14:19
漲多電子股拉回 台股漲18.85點收11,3332019-10-29 13:41
晟德轉投資 東曜啟動香港上市計劃2019-10-29 13:24
外資點名買進 鴻海盤中完成填息2019-10-29 12:26
雙11將至 百貨貿易股盼買氣2019-10-29 12:18
就市論勢／蘋概、傳產 前景亮眼2019-10-25 23:36
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
投資台指期免驚 只要5,000元即可交易2019-10-23 00:00
熱門文章
低基期電子股 補漲2019-10-29 22:48
蘋果利多不斷 蘋概三王填息猛2019-10-29 23:31
買零股或佛系投資 散戶也能擁抱台積電2019-10-30 10:08
重量級法說大秀 來了2019-10-29 22:48
外資連十買玉山金 持股比衝44％2019-10-30 00:11
緯穎、臻鼎 目標價調升2019-10-29 22:48
華碩首次投資電動車領域 取得蓋亞汽車35%股權2019-10-29 20:24
百元股擁題材 買盤熱2019-10-29 22:48
技嘉奪大單 成長動能強2019-10-29 23:25
旭富訂單大增 營運補2019-10-29 23:26
聯茂犀利 Q3每股賺2.36元2019-10-29 23:22
美股回跌 台股短線提防拉回2019-10-30 08:22
台積電尾盤翻紅攻新高價 台股上漲46點收11,3802019-10-30 13:52
安碁資訊掛牌上櫃啟動蜜月行情 早盤大漲136%2019-10-30 09:10
中光電 單季賺贏上半年2019-10-29 23:25
併購、子公司掛牌題材燒 生技股一枝獨秀股價勁揚2019-10-30 12:39
壽險業買債券ETF新公式年底上路 大股東恐需增資百億元2019-10-29 20:43
台廠大尺寸TV 出貨占比增2019-10-29 23:25
聯茂財報亮眼 外資喊買進2019-10-30 12:29
轉單說甚囂塵上 法人估TPK-KY可望展開波段反彈2019-10-30 09:50
台積電拉尾盤收299.5元、市值7.76兆 再創歷史新高2019-10-30 14:09
義隆Q3獲利創高 本季不看淡2019-10-29 23:22
中華電Q3每股盈餘 1.04元2019-10-30 14:56
就市論勢／5G、蘋概族群 聚光2019-10-29 22:49
全球半導體資本支出大增 昇陽半再生晶圓業績看俏2019-10-30 10:14
友達Q3虧損擴大 每股虧0.41元2019-10-30 14:07
台股明年日均量 估1,200億2019-10-29 23:45
明年台股日均量看減 證交所估1,200億元2019-10-29 18:14
臉書Q4伺服器需求成長 廣達最受惠2019-10-30 12:23
台積電再創新高 台股改寫逾29年來新高2019-10-30 14:28
南電、景碩 四檔有看頭2019-10-29 23:29
鴻海、譜瑞 認購發燙2019-10-29 23:28
台郡Q3每股賺3.65元 超越上半年2019-10-30 14:49
聯發科攜索尼 攻智慧家庭2019-10-29 23:22
法人估MSCI小降台股 被動式基金流出269億元2019-10-30 11:01
櫻花 搶節能補助商機2019-10-29 23:26
嘉彰多元布局 營運添動能2019-10-29 23:22
蘋概三王熄火 台股開盤小漲3點2019-10-30 09:13
低基期蘋概 11檔法人卡位2019-10-30 14:26
券商財富管理規模增近85億元 固定收益最夯2019-10-29 20:13
留言