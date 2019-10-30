台郡看Q4產值個位數年成長 樂觀2020年高頻5G材料元年
2019-10-30 15:31
經濟日報 記者尹慧中
／即時報導
蘋果軟板供應商台郡（6269）今（30）日召開電話法說會，台郡財務長熊雅士提到，第4季生產產值有望較2018年第4季個位數成長，預料2020年將是高頻5G材料元年。
熊雅士也表示，今年第4季正面因素來說量產良率穩定是成長信心來源，今年7月迄今獲得客戶信賴有把握擴大天線市占率，負面因素則是市場需求變化與匯率干擾，至於初步看來明年第一季樂觀以對。
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台郡強調，在M-PI材料有信心，2020年預計跨入5G材料天線模組領域，也因為跨入全新LCP材料技術配合高頻天線需求，加上模組設計有助產值倍增。
台郡統計，M-PI去年營收占比個位數，今年目標雙位數約10~20%之間，且新增M-PI天線產品線，在高效量產良率挹注下有助獲利成長。
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