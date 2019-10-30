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我叫小貝！兆豐證券推出券商首台迎賓機器人

2019-10-30 15:10經濟日報 記者蔡靜紋／台北即時報導

兆豐證券今（30）日宣布推出迎賓機器人「小貝」的服務，這是國內第一家推出迎賓機器人服務的券商，而兆豐證也是國內首家於分公司、社群媒體及官方網站等三大通路，同步提供AI人工智慧應用的FINTECH券商。

為什麼叫「小貝」呢？兆豐證券董事長陳佩君表示，小貝的顏色是白色的，就跟貝殼一樣，而貝殼在古時候是通用貨幣，現在很多賺錢的字都是貝字旁，如財、資等。

對於「小貝」未來的功能，陳佩君表示，爾後小貝在兆豐證券各分公司將有四大功能，一是迎賓接待，例如提醒客戶開盤收盤時間、公司行銷活動，第二是智能應答，與客戶一問一答，第三是股價查詢，小貝可接收客戶的語音查詢，及時提供個股走勢、成交量，甚至可在小貝臉上看到即時走勢圖，第四項是商務導覽，如洗錢防制、逐筆交易、公司產品及服務。

陳佩君強調，最主要是小貝可以做同質性高的工作，員工可以省下時間去做更人性化、有溫度的服務給客戶，如理財配置諮商，有益營業人員的工作轉型。

陳佩君表示，兆豐證券將繼續致力金融科技，達到客戶及公司都能雙贏，爾後兆豐證券也將秉持此理念，繼續深耕金融科技。

圖左為兆豐證董事長陳佩君， 圖右為精誠資訊總經理林隆奮。　　　記者蔡靜紋/攝影
圖左為兆豐證董事長陳佩君， 圖右為精誠資訊總經理林隆奮。　　　記者蔡靜紋/攝影
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兆豐金融科技機器人
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