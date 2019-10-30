旺季加持 泰昇-KY本季營收挑戰新高
2019-10-30 11:34
經濟日報 記者嚴雅芳
／即時報導
東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY（8480）繼9月營收和第3季營收衝上歷史新高後，10月營收在新產品和旺季的帶動下，有機會衝破9月高點，且公司預期，第4季營收將呈現逐月成長，估較第3季營收成長幅度超過10%。
泰昇-KY表示，10月開始進入中南半島紙尿褲市場傳統旺季，在東協新興國家經濟高成長助攻下，後續營收可望續創新高。
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由於公司設有季底獎金制，每季季底營收亦衝高，9月營收創高後，目前看來，10月在旺季效應下，持續位居高檔，且有望突破上月水準，並在營收逐月攀升下，助攻第4季營收續創歷史新高。
此外，泰昇-KY第4季新產品效益可期。公司表示，高毛利率新產品成人復健褲已在越南陸續鋪貨，本月開始在台灣鋪貨，後續並有前進日、韓等已開發國家市場的規劃。除了復健褲，新產品女性衛生棉本月也開始在柬埔寨鋪貨，之後還會進駐越南等市場。預計將對營收及獲利帶來長遠貢獻。
泰昇-KY表示，包括復健褲與女性衛生棉等新產品的毛利率表現高過平均，加上原物料成本已大幅下降，看好下半年毛利率可望大幅彈升。
法人表示，泰昇-KY雖受到東南亞內銷競爭激烈以及仿冒品影響，但第3季淡季不淡且毛利率上升，獲利表現可期，而第4季在旺季加持下，營運動能續強，看好泰昇營收及獲利皆將續創新高。
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