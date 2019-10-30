親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

未來事件交易所：蔡英文、韓國瑜 雙方差距$2.24

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

光隆上市案 證交所明日審議

2019-10-30 11:15經濟日報 記者趙于萱／即時報導

證交所預計明（31）日召開有價證券上市審議委員會第719次會議，將審議英屬開曼群島光隆精密上市案；光隆去年每股純益（EPS）4.93元，今年上半年EPS為2元。

證交所公告光隆基本資料，公司全名為英屬開曼群島光隆精密股份有限公司，代號4581。主要從事商用車零組件、綠能（風力發電）零件及其他精密金屬零件之加工、製造及銷售，負責人是呂皇甫，此次上市申請之資本額為300,000千元，上市時之淨值742,731元。

光隆近年獲利穩定，2016年EPS為3.39元，2017年3.69元，2018年4.93元，今年上半年為2元。

EPS
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

蘋果利多不斷 蘋概三王填息猛

2019-10-29 23:31

百元股擁題材 買盤熱

2019-10-29 22:48

買零股或佛系投資 散戶也能擁抱台積電

2019-10-30 10:08

美股回跌 台股短線提防拉回

2019-10-30 08:22

台股明年日均量 估1,200億

2019-10-29 23:45

就市論勢／5G、蘋概族群 聚光

2019-10-29 22:49

低基期電子股 補漲

2019-10-29 22:48

重量級法說大秀 來了

2019-10-29 22:48

緯穎、臻鼎 目標價調升

2019-10-29 22:48

臺商回流論壇 百家企業出席

2019-10-29 22:48

台股高點不設限 陳奕光：關注停利五訊號

2019-10-29 14:42

雙11 中概百貨貿易股Q4看旺

2019-10-29 14:41

AirPods Pro來了 供應鏈進補

2019-10-29 14:41

特斯拉財報靚 和大漲逾3%

2019-10-29 14:41

開高震盪 台股再創29年新高

2019-10-29 14:41

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

2019-10-29 14:19

漲多電子股拉回 台股漲18.85點收11,333

2019-10-29 13:41

晟德轉投資 東曜啟動香港上市計劃

2019-10-29 13:24

外資點名買進 鴻海盤中完成填息

2019-10-29 12:26

雙11將至 百貨貿易股盼買氣

2019-10-29 12:18

亞系外資點名買台積電、鴻海等8個股 3傳產股入列

2019-10-29 11:58

看好商機 陽明強化東協市場航線

2019-10-29 11:45

專利訴訟和解 台積電股價跳空開高慶賀

2019-10-29 11:44

iPhone 11銷售佳 鴻海股價盤中完成填息

2019-10-29 11:43

京元電第4季業績創高可期 股價衝15年新高

2019-10-29 11:14

前三季賺逾半個股本 上市櫃17強出列！

2019-10-29 10:50

15檔投信鎖碼股 衝上最高點跟不跟

2019-10-29 10:41

業績題材撐腰 世芯-KY股價挑戰200元關卡

2019-10-29 10:39

國巨領頭股價表現亮眼 被動元件不看淡

2019-10-29 09:54

印尼鎳出口禁令提前生效 不鏽鋼股開盤齊漲

2019-10-29 09:47

美中協議進度超前 多頭續挺台股早盤再創高

2019-10-29 09:18

就市論勢／蘋概、傳產 前景亮眼

2019-10-25 23:36

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

投資台指期免驚 只要5,000元即可交易

2019-10-23 00:00
看更多

熱門文章

太心動！首檔5G ETF募集 電話被打爆

2019-10-29 14:54

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

2019-10-29 14:19

喬山擬以18.82億元 收購日本最大按摩椅製造商60%股權

2019-10-29 16:44

蘋果利多不斷 蘋概三王填息猛

2019-10-29 23:31

低基期電子股 補漲

2019-10-29 22:48

蘋果AirPods Pro來了 供應鏈振奮

2019-10-29 12:47

AirPods Pro來了 供應鏈進補

2019-10-29 14:41

台股高點不設限 陳奕光：關注停利五訊號

2019-10-29 14:42

重量級法說大秀 來了

2019-10-29 22:48

緯穎、臻鼎 目標價調升

2019-10-29 22:48

華碩首次投資電動車領域 取得蓋亞汽車35%股權

2019-10-29 20:24

真無線藍牙耳機概念股沾光 興能高漲停

2019-10-29 12:51

百元股擁題材 買盤熱

2019-10-29 22:48

外資連十買玉山金 持股比衝44％

2019-10-30 00:11

花了64天 鴻海連4年填息

2019-10-29 14:41

亞系外資點名買台積電、鴻海等8個股 3傳產股入列

2019-10-29 11:58

外資點名買進 鴻海盤中完成填息

2019-10-29 12:26

技嘉奪大單 成長動能強

2019-10-29 23:25

東貝傳吃北美大單 鎖漲停

2019-10-29 14:41

沾光藍牙耳機 興能高亮燈

2019-10-29 14:41

聯茂犀利 Q3每股賺2.36元

2019-10-29 23:22

買零股或佛系投資 散戶也能擁抱台積電

2019-10-30 10:08

漲多電子股拉回 台股漲18.85點收11,333

2019-10-29 13:41

義隆前三季 賺進超過半個股本

2019-10-29 14:38

美股回跌 台股短線提防拉回

2019-10-30 08:22

旭富訂單大增 營運補

2019-10-29 23:26

雙11 中概百貨貿易股Q4看旺

2019-10-29 14:41

補習班免徵營業稅 三貝德股價慶祝

2019-10-29 14:41

EPS上看3元 三陽一度站22元

2019-10-29 14:41

法說大戲牽動台股多空 聚焦這四大產業

2019-10-29 17:42

中光電 單季賺贏上半年

2019-10-29 23:25

壽險業買債券ETF新公式年底上路 大股東恐需增資百億元

2019-10-29 20:43

特斯拉財報靚 和大漲逾3%

2019-10-29 14:41

安碁資訊掛牌上櫃啟動蜜月行情 早盤大漲136%

2019-10-30 09:10

晟德轉投資 東曜啟動香港上市計劃

2019-10-29 13:24

義隆Q3獲利創高 本季不看淡

2019-10-29 23:22

明年台股日均量看減 證交所估1,200億元

2019-10-29 18:14

台廠大尺寸TV 出貨占比增

2019-10-29 23:25

就市論勢／5G、蘋概族群 聚光

2019-10-29 22:49

台股明年日均量 估1,200億

2019-10-29 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top