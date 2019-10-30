法人估MSCI小降台股 被動式基金流出269億元
2019-10-30 11:01
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
MSCI預計台灣時間11月8日公布新一季權重調整，法人率先預測，台股近期表現強勢，有望抵銷MSCI增持A股，權重僅遭小幅調降，不致影響多頭；此外，以個股市值觀察，預期股價大幅上漲推升市值激增的智邦、緯穎、矽力-KY等三檔高價股，有機會納入MSCI指數。
台股上一次在MSCI三大指數遭到「雙降」，主要受沙國股市和A股權重調高，使台股於MSCI全球新興市場指數的權重降至10.71%，MSCI亞洲（除日本）指數權重降到12.71%，MSCI全球市場指數權重則持平1.28%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
據統計，台股近期表現走強，10月來加權指數上漲4.6%，MSCI台灣指數漲逾5%，明顯領先泰國、馬來西亞、印度、中國、南韓等主要亞股和新興股市。若是拉長從8月底MSCI前次權重生效來觀察，台股於MSCI全球新興市場指數的權重更因市值激增、提升到11.48%。
統一投顧表示，此次MSCI將拉高A股納入因子至20%，使A股權重再度上升，由於台股表現不錯，遭調降幅度可望落在0.21%左右或以內，換算被動式基金約從台股流出台幣269億元，對當前氣盛的多頭影響有限。
MSCI於11月初公布權重後，預計11月28日尾盤生效。
個股方面，MSCI迄今罕見連兩季未於MSCI台灣指數增刪個股，因此法人普遍預期，本次調整的機率高，並以個股市值、外資持股比及自由流通比率等衡量，預期目前市值達1,052億元的智邦、951億元的緯穎、以及769億元的矽力-KY有機會納入。
相較下，市值排名已掉出台股前100名的中裕、潤泰全和大同可能有剔除風險，近期三檔個股表現也趨弱，除了大同的外資持股比還有四成左右，另兩檔均已低於25%。
留言