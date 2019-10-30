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法人估MSCI小降台股 被動式基金流出269億元

2019-10-30 11:01經濟日報 記者趙于萱／即時報導

MSCI預計台灣時間11月8日公布新一季權重調整，法人率先預測，台股近期表現強勢，有望抵銷MSCI增持A股，權重僅遭小幅調降，不致影響多頭；此外，以個股市值觀察，預期股價大幅上漲推升市值激增的智邦、緯穎、矽力-KY等三檔高價股，有機會納入MSCI指數。

台股上一次在MSCI三大指數遭到「雙降」，主要受沙國股市和A股權重調高，使台股於MSCI全球新興市場指數的權重降至10.71%，MSCI亞洲（除日本）指數權重降到12.71%，MSCI全球市場指數權重則持平1.28%。

據統計，台股近期表現走強，10月來加權指數上漲4.6%，MSCI台灣指數漲逾5%，明顯領先泰國、馬來西亞、印度、中國、南韓等主要亞股和新興股市。若是拉長從8月底MSCI前次權重生效來觀察，台股於MSCI全球新興市場指數的權重更因市值激增、提升到11.48%。

統一投顧表示，此次MSCI將拉高A股納入因子至20%，使A股權重再度上升，由於台股表現不錯，遭調降幅度可望落在0.21%左右或以內，換算被動式基金約從台股流出台幣269億元，對當前氣盛的多頭影響有限。

MSCI於11月初公布權重後，預計11月28日尾盤生效。

個股方面，MSCI迄今罕見連兩季未於MSCI台灣指數增刪個股，因此法人普遍預期，本次調整的機率高，並以個股市值、外資持股比及自由流通比率等衡量，預期目前市值達1,052億元的智邦、951億元的緯穎、以及769億元的矽力-KY有機會納入。

相較下，市值排名已掉出台股前100名的中裕、潤泰全和大同可能有剔除風險，近期三檔個股表現也趨弱，除了大同的外資持股比還有四成左右，另兩檔均已低於25%。

MSCI。路透
MSCI。路透
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