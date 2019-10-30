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蘋概三王熄火 台股開盤小漲3點

2019-10-30 09:13經濟日報 記者林婉琪／即時報導

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
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市場靜待蘋果財報以及聯準會利率決策會議，台股今日開盤小漲3點，開在11,336.9點，盤面上，蘋概股三王台積電（2330）、鴻海大立光股價熄火，任天堂概念股的旺宏、瑞昱、原相則受惠任天堂進軍中國，站在多方。

周二台股以高盤開出，台積電再次領軍向300元整數叩關，持續帶動指數上揚並且又創波段新高。蘋概、生技及光通訊輪流點火，但部分中小型股出現獲利回吐，終場指數小漲18點以11,333點做收。

周三凌晨美國道瓊指數小跌19點，那斯達克指數下跌0.59%，費半指數下跌0.9%。

籌碼面部分，昨日三大法人合計買超80.64億元，外資及陸資買超69.4億元，投信賣超3.83億元，自營商買超15.07億元；融資餘額1,406.88億元，較前一交易日的1,409.54億元，減少2.66億元。

大型法人機構表示，從量價結構來看，近期大盤頻頻創下29年來新高，惟追價意願並沒有同步增強，使得指數只能碎步向上，無法一氣呵成。

面對籌碼不穩定，量能還是重要關鍵。除了5日線為短線多空強弱依據外，若是今日低點有跌破昨日低點時，持股至少減碼三分之一應對，操作則切忌追高殺低。

台積電台股三大法人聯準會鴻海生技旺宏大立光
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